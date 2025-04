El desgarrador relato de Dalma Maradona sobre el momento en que encontró muerto a su papá:

En este debate oral, la actriz no pudo contener el llanto cuando detalló el estado en el que encontró el cuerpo de Diego: “Gianinna nos llamó para decirnos que papá no se sentía bien y que lo estaban reanimando . Me tiré encima cuando entré , porque pensé que se iba a despertar. La panza, las manos, todo el cuerpo hinchado tenía ”.

Para dar mayor peso a sus declaraciones, Dalma también describió cómo eran las condiciones de la habitación donde permaneció el astro. “Y cuando llegué, fui directo a la habitación. El lugar era un asco, había olor a pis. La cama era un asco y había un inodoro portátil, unos paneles en las ventanas para que no entrara luz. La cocina era un asco”.

La versión de Dalma Maradona sobre su impedimento para tener contacto con Diego

En este particular, la hermana de Gianinna Maradona apuntó contra los imputados en el juicio Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz y el resto del personal médico. Aseguró que tras convencer a la familia de que la internación domiciliaria era la mejor opción para darle un tratamiento óptimo, ellos nunca cumplieron con lo convenido.

“Me consta que son parte de un equipo que no hicieron nada para que pudiéramos estar cerca, ni que él (Diego) estuviera bien”, sentenció.

Dalma remarcó en que en reiteradas oportunidades advirtió a los médicos que veía a Maradona muy desmejorado, pero no recibió respuestas satisfactorias por parte de los señalados. Además, aclaró que insistió muchas veces para que le permitieran ver al exdeportista, porque estaba completamente aislado de su círculo familiar.

“Insistí mucho para ir. Me decían que estaba durmiendo y nunca me dejaron entrar. Nunca me había pasado que no me dejaran ver a mi papá, Ellos se aprovechaban de que no teníamos relación con Verónica Ojeda y hacían todo lo posible para aislarlo”, recordó.

El relato de Dalma que explicaría el origen de los roces entre la familia de Maradona y su círculo médico.

En su intervención, Dalma expuso un accionar cuestionable accionar por parte de Victor Stinfale, uno de los abogados más cercanos a Diego durante sus últimos años.

“Un día Stinfale y Morla aparecieron en la casa de mi hermana. Nos pidieron una reunión. Nos dijeron que les gustaría que convenciéramos a mi papá para que hiciera negocios con ellos. Nos dijeron que si lo convencíamos nos iban a dar un porcentaje de sus ganancias. Nos dio vergüenza la propuesta y los invitamos a irse. Y ahí nos convertimos en lo peor y empezaron a no dejar que lo viéramos”.

Previo a la presentación de Dalma en el debate oral, el letrado realizó sus declaraciones sobre el caso y culpó al grupo de profesionales y su “entorno afectivo” por la muerte del Diez. Aseguró que si Diego hubiera quedado al cuidado de Verónica Ojeda, él viviría en la actualidad.