El debate en las redes tras la separación del Tucu López y Sabrina Rojas

Hace unos días, la modelo y actriz Sabrina Rojas (42) terminó su relación con el locutor y productor Luis “Tucu” López (41) luego de unas fotos en Villa Carlos Paz el fin de semana con una tercera en discordia.

“A mis 42 años no me banco ni el rumor. Él no se portó bien”,así comenzó su descargo la ex de Luciano Castro y madre de sus hijos.

Y agregó: “Yo sé que no hizo nada, pero él no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”, sentenció Rojas quien aseguró no estar más con el Tucu desde el lunes.

La pareja, que se conoció en el 2021, siempre se mostró muy enamorada y en una relación sumamente abierta para con los hijos de ella. Publicaban viajes, momentos íntimos y también encuentro familiares donde Castro se hacía presente.

Pero parece que Sabri, ante los rumores que vincularon al Tucu con una joven en la ciudad turística (algunos dicen 10 años menor), dijo basta. Destacando el mal manejo de dichos “rumores” y vaya uno a saber por qué.

¿La edad?

Si bien ambos son muy jóvenes, muy, ambos solían remarcar que vivían momentos de mucha tranquilidad. Pasar tiempo con amigos e hijos eran los planes perfectos como así viajes. Por eso, luego de la separación con Luciano Castro, Sabrina pudo encontrar el amor y siendo una mamá muy presente.

Conoció al Tucu quien rápidamente tomó cariño y aprecio para con Fausto (9) y Esperanza (8) formando así una familia ensamblada cuando el actor junto a su novia Flor Vigna compartían, por ejemplo, cumpleaños. Pero como en la vida, nada pero nada, es color de rosas. A veces es necesario dar vuelta la página y seguir avanzando para salir de dudas.

Apostar al amor no es fácil. Para nadie. Y mucho menos cuando se pasa la barrera de los 40. Todo trasciende por la mitad de su vida y llevan consigo algunas heridas, batallas y pérdidas en temas del amor.

Rompiendo paradigmas

Muchos de ellos se caen. Muchos se destruyen. Y otros tantos deben tener un importante giro. Las películas, las series, los cuentos infantiles y sobre todo mandatos sociales han hecho que el amor sea visto como algo que duele.

Algo que, sin duda alguna, para conseguirlo lleva consigo el “ganar o perder”. Nadie se salva de enamorarse. Nadie. Absolutamente nadie. Por eso cuesta tanto amoldarse a conceptos que no son los de antes.

Los príncipes y princesas quedaron lejos. Muy lejos. Tal vez en el “Nunca jamás” y volver a confiar en el amor siempre genera duda. Esa duda que una mujer como Sabrina con el solo de hecho de un rumor toma valor a que es mejor tomar otro camino. Así de simple. Y así de sincero. Porque para príncipes y princesas, la cual unos cuantos privilegiados son unos elegidos en vivir grandes historias de amor, también está Disney.