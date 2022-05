El curioso reclamo de Darío Barassi a una cantante que le "clavó el visto"

"Le escribí para que me mande un saludito para una prima que cumplía años y que estaba desesperada por ella y no me lo mandó”, se quejó Darío Barassi.

Al parecer, el sanjuanino tenía una prima muy fanática de la cantante y él pidió un videito como regalo de cumpleaños para su familiar. "Y bueno, si yo grabo 14 por día, puedo pedir uno de vez en cuando", ironizó el conductor de "100 Argentinos dicen".

La historia no terminó demasiado bien porque Emilia Mernes le contestó a Barassi tres días después de su pedido y se excusó diciendo que no había escuchado el audio del sanjuanino. Raro.

“Igual es verdad que recién lo había escuchado porque me salía como que no había visto el mensaje. Después me lo mandó así que lo envié después, así que un beso. Una genia, que divina Emilia. Joven, millonaria… ay, me deprimí”, cerró Barassi generando la risa de todos los presentes en "100 argentinos dicen"