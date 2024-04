El brutal comentario de Andy Kusnetzoff a una famosa que fue víctima de violencia de género

“Cada vez que hablo de este tema me duele porque la pasé muy mal. Recuerdo que una vez yo estaba en un evento de una cadena que me pagaba y de repente veía al costado a los de CQC. Yo me iba para el otro lado, me iba con una amiga o con la persona que estaba. Le decía vamos, está viniendo el de CQC, vamos para otro lado”, arrancó contando la joven.

Y añadió: “Estábamos comiendo sushi. Yo ya me había ido para el otro lado cuando se acercaban. Después no los vi, me puse a hacer fotos y me olvidé. Y de repente estoy me doy vuelta. Me tocan, me doy vuelta y me lo encuentro a Andy y me dice: ¿Esto estás comiendo? Sí, le digo. Me dice: ‘ Te olvidaste de sacarte el riñón de la boca’ . Yo eso no me lo olvido más”.

Para entender el contexto es importante recordar que Raquel Mancini había sido brutalmente agredida por su ex pareja y tenía toda la boca deformada e hinchada por los golpes, por eso le dolió tanto la “broma” de Andy.

La modelo recordó que también habló con Mario Pergolini, conductor y creador de CQC: “Me dijo: ‘Mirá, Raquel, la verdad que te pido disculpas. Es la edición, es el programa. Voy a tratar de bajar un cambio’. Claro, y bajó un cambio y la verdad que estuvo bien”.

Video de Raquel Mancini hablando de Andy Kusnetzoff

Embed - Raquel Mancini recordó la burla que le hizo Andy Kusnetzoff en CQC

Las “excusas” de Andy Kusnetzoff

El periodista intentó justificarse con el clásico “todos lo hacían”: “Si analizamos los 90, además de cómo uno se crio en las relaciones, el humor de los 90 nos reíamos de cosas que hoy no están buenas, y opinábamos de cosas que hoy no lo haríamos, y a veces por ser ácidos hoy te da vergüenza”.

Y agregó, tirándole un palito a la modelo, al dar a entender que hace la denuncia ahora para tener visibilidad en los medios: “Por supuesto que le pido disculpas a Raquel, se las pediría personalmente, porque me parece que hay que decirlo, pero no hacerlo público. A mí no me interesa hacerlo mediático, por ejemplo”.