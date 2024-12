El balance de año de Emilia Claudeville: de la alegría de "Reverso" y la tristeza por la crisis, a tres deseos íntimos para 2025

"Me cuesta pensar en términos de 'mejor' y 'peor'. Creo fervientemente en el valor que tiene para mí cada experiencia... Y no desde un lugar optimista eh, si no de entender cada vivencia como un asunto necesario a atravesar. Por supuesto que hubo algunas que dolieron mucho y otras que me hicieron muy feliz, pero no siento que una haya sido mejor que la otra...", cuenta Emilia Claudeville, una de las sanjuaninas más famosas fuera de la provincia, que este año la rompió como performer en una obra de teatro que dio qué hablar en Buenos Aires.