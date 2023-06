El apoyo a Jey Mammón de una conocida actriz argentina

Dentro de las voces que apoyaron a Jey se encuentra Gladys Florimonte, que en su visita a Socios del espectáculo narró el contacto que mantiene actualmente. En cuanto a su accionar en el momento de la explosión del escándalo, la actriz contó: “Hablé con él, no la pasó nada bien, siempre le mandaba mensajes para ver cómo estaba y me respondía ‘acá ando, ya se va a saber la verdad’”.

En el ciclo de eltrece le consultaron: “¿Crees en él?”. Así, la famosa argumentó los factores de su empatía: “Lo conozco muy bien, sé que es un pibe muy buena gente. La está pasando muy mal, ahora se puso fuerte, quiere hacer cosas”.

FLORIMONTE EXPLICÓ POR QUÉ APOYA A JEY MAMMÓN

Así como Gladys se refirió a la magnitud de la denuncia: “Yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho, me da lástima que esté pasando por este trance. No puedo estar en la cama de él, no puedo saber”. Y manifestó por qué estuvo cerca: “Lo acompañé porque los amigos no pueden desaparecer. Cuando sos amigos, me callo la boca y no digo nada”.

Frente a la consulta de los integrantes de Socios del espectáculo sobre qué piensa respecto a la cancelación de sus amigos que trabajan en la televisión, Florimonte argumentó: “Capaz lo tuvieron que decir porque estaban en el programa y tenían que salir a decirlo”.