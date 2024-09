El accidente de Nati Jota en medio del mar que pudo terminar en tragedia

La joven reconoció: “Incluso los lugares más pequeños tienen recovecos que yo me perdí, pero vos no. Y la suma de pequeñas decisiones que vamos tomando hacen EL VIAJE”.

Nati Jota sobre su viaje de vacaciones

Nati recordó: “El otro día dije, y me putearon bastante en Twitter para variar, que hay algo pedante en aconsejar a quien está en un lugar al que ya fuimos. Obvio que hay primero una intención expresa de compartir una buena experiencia o evitarle al otro una mala; pero es que es tan bella la sensación de MOCHILA DE AVENTURAS Y CONOCIMIENTO ADQUIRIDO que da el conocer lugares nuevos; son tantas estas mini decisiones que tomamos permanentemente, que nos encanta transformarlas en algo bueno para un otro. Y, claro, escucharnos repetir nuestras historias viajeras”.

La joven cerró su mensaje contando: “Esto es en Capri y la pasamos muy lindo pero seguro que nos perdimos mil cosas y que vivimos otras mil que casi que las dejamos pasar. Saludos, amigos”.

Minutos después, Nati subió un video mostrando el inconveniente inesperado que debió afrontar, donde terminó mostrando de más: “Se empezó a picar el mar y, antes de que me quede tiesa esperando a que se me vayan las ganas de vomitar y el miedo a que se dé vuelta, al muchacho del bote le pintó gracioso y puso Titanic. Se ve que a mí me pintó más graciosa y quise imitar la pose clásica de dicha peli; a la que no le dio gracia fue a la chica a la que me le caí encima”.

Por comentarios sobre las fotos que subió a su cuenta de Twitter. pic.twitter.com/LbNRMcWkCO — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 11, 2024

