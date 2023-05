El accidente de Marcos Ginocchio que encendió las alarmas de sus fans

“¡Hola gente! ¿Cómo están? Quería contarles que estos días estuve descansando y disfrutando con mi familia. Muchas gracias por todos sus mensajes. Ayer también fue un día muy lindo para mi, aunque me haya golpeado la cara jugando al futbol, pero todo está bien. Un beso y abrazo a todos”, expresó el joven.

https://twitter.com/marcosginocchio/status/1653655043122384896 Hola Gente! Como están? Quería contarles que estos días estuve descansando y disfrutando con mi familia.Muchas gracias por todos sus mensajes, ayer tmb fue un día muy lindo para mi aunque me haya golpeado la cara jugando al futbol pero todo esta bien.Un beso y abrazo a todos — Marcos (@marcosginocchio) May 3, 2023

Por supuesto, de inmediato, los fans del ganador de “Gran Hermano” lo llenaron de preguntas, lo que obligó a Marcos Ginocchio a dar las explicaciones del caso en un intento de calmar las inquietudes de sus millones de seguidores.

El joven expresó: “Para los que me preguntan por el golpe, me lastimé un poco cerca de la ceja jugando al futbol, pero todo está bien. Nos tropezamos con un amigo y me golpeé la cara. ¡Gracias a todos, un beso enorme!”.

https://twitter.com/marcosginocchio/status/1654294275721515008 Para los que me preguntan por el golpe, me lastime un poco cerca de la ceja jugando al futbol, pero todo esta bien. Nos tropezamos con un amigo y me golpee la cara. Gracias por sus mensajes un beso enorme a todos!! https://t.co/jZJzLueWSo — Marcos (@marcosginocchio) May 5, 2023

Marcos siempre es noticia

Marcos Ginocchio había sido noticia, días atrás, cuando se viralizó el audio de una mujer que contó como el participante de “Gran Hermano” salvó a su bebé de ser atropellada.

La cibernauta reveló: “¡Chicas, fue un papelón! Tipo estaba con la bebé en el coche, y lo dejé en el coche y se me fue el coche. Y Marcos fue a ayudar a la bebé porque casi se cae al piso, fue terrible. Imagínense si lo pisaba un auto y atropellaba a la beba”.

Consultado por este tema, el galán prefirió restarle importancia y se limitó a decir que cualquier otra persona hubiera actuado exactamente igual que él en una situación así.