Eial Moldavsky pidió perdón a Lali Espósito tras el repudio en redes sociales: "La historia es falsa"

Lo cierto es que los internautas no demoraron en vincular los dichos del hijo de Roberto Moldavsky con Lali Espósito , debido a un comentario que cruzó el joven con Nati Jota , una de sus compañeras de streaming. Por supuesto, esto generó un fuerte revuelo en X, haciendo viral a la cantante y despertando todo tipo de críticas al panelista por revelar detalles innecesarios de lo sucedido con esa persona, de la cual él -en realidad- no reveló identidad.

Debido al alboroto virtual, Eial no dudó en salir a pedir disculpas en su cuenta de Instagram: "Bueno, vengo a ofrecer unas disculpas públicas, que creo que la situación lo amerita. También, quizás un poquito de contexto de mi parte, pero sobre todo disculparme, que es lo más importante", comenzó indicando.

"Aclarar, en primer lugar, que en ningún momento me referí a Lali. La historia es completamente falsa, en el marco de alimentar el aire de un programa, de una consigna, y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces y acá es una persona diciendo boludeces, sin lugar a dudas, pero es una historia que inventé", continuó manifestando.

Y agregó: "Jamás traería mi intimidad así, jamás lo hice, espero no hacerlo, y no contaría una historia así al aire nunca. Y quiero también aclarar que no me refería a ella", repetió, por si no había quedado claro...

"Dicho eso, me parece que está bien ofrecer una disculpa general, en primer lugar a Lali, que es una víctima injustificada de este video que en mi cabeza no la tenía, pero que apareció y se dio así la especulación. Y las disculpas hay que darles igual, porque lo único que existe en el mundo son los efectos y el efecto de mis palabras es este, no importa la causa, no importa que yo no quería hacer esto. Lo que hay es lo que hay", siguió con su extenso descargo.

Seguidamente, también pidió perdón "a todos los que vieron el video" con las siguientes palabras: "La verdad es que es bastante incómodo para mí verlo, no me siento para nada representado. Uno, a veces, olvida, se deja llevar por hablar dos horas al micrófono y corrés el riesgo de decir boludeces y este es un caso muy específico de alguien diciendo boludeces".

"Está horrible verme a mí hablar así de la intimidad de alguien, de quien sea, hablar en general de lo que hice, no me gusta para nada, me causa muchísimo rechazo verme a mí mismo. Mis disculpas también son para todos, para quienes ven un video y ven a un chabón hablar de esa manera, a quienes están también cerca de ella (Lali) y también se pudieron sentir molestos, lo entiendo completamente", agregó.

Finalmente, concluyó: "Creo que corresponde pedir perdón, ser claro en esto, decir que me parece pésimo lo que dije, cómo lo dije, cómo salió. Estoy profundamente arrepentido y creo que no queda mucho más que hacerse cargo".