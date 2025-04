Dua Lipa vuelve a la Argentina: cuándo y dónde será su show

En 2022, la artista hizo dos conciertos, también con localidades agotadas, en el Campo Argentino de Polo. Allí fueron 50.000 personas cada noche, para verla desgranar su seguidilla de hits. Para entonces, había editado sólo dos discos (Dua Lipa y Future Nostalgia, el disco más escuchado de 2020), pero el primero había tenido ocho cortes de difusión y el segundo, seis. Ya estaba jugando -y de titular- en las grandes ligas del pop mundial.

Habrá preventa de entradas para clientes Visa Santander desde el 8 de abril a las 10. La venta general, en tanto, comenzará el 10 de ese mes, en idéntico horario. En ambos casos, la ticketera será All Access.

Embed - DUA LIPA on Instagram: "good things come to those who wait.... NEW TOUR DATES ADDED Finishing the year with the Radical Optimism tour in Latin America and I’m so so excited to see you sign up via link in my stories for the pre-sale and more info"