Dos participantes de Gran Hermano al borde de la expulsión

La ex diputada le espetó a Alfa: “¿Qué haces vos acá?”. El hombre ironizó: “Me vine a casar”. Camila no pudo contenerse y le dijo: “¿Te quedas unos días con nosotros? Estas cambiado”. Misterioso, Alfa respondió: “No puedo contar nada”.

En la cocina, Julieta no pudo contenerse y encaró a Camila por los comentarios que había realizado minutos antes: “Me molestó la actitud que tuviste recién, cagándote de risa, diciendo: 'Ahora entra Coti'”.

Como su compañera no parecía entender lo que intentaba expresarle, la modelo insistió: “Vos sabes que no terminé bien las cosas con Alfa ni con Coti y que lo dijeras así… a mí no me da risa”.

Camila se puso seria y le respondió que no lo había hecho con esa intención. En ese punto, al adivinar que la discusión se estaba poniendo intensa, la producción de “Gran Hermano” cortó la transmisión.

Esto generó toda clase de comentarios por parte de los cibernautas, que especulan con una posible sanción (incluyendo la expulsión) para las dos mujeres por su nivel de agresividad frente a las cámaras.

El llanto de Julieta de Gran Hermano

La modelo ya había dejado bien claro que no quería volver a ver a Alfa en la casa de “Gran Hermano”, por ese motivo, apenas unos minutos después de verlo ingresar se puso muy mal y debió ser contenida por sus compañeros.

“Es lo que soñamos, lo que soñábamos que ahora que está por terminar me dan ganas de llorar a mí”, reconoció la modelo. Nacho le dijo: “Esperá, esperá”.

Julieta le respondió: “Pero, boludo, es una paj… Bueno, bueno, no pensemos nada”. Nacho le contestó: “Capaz viene por una noche”.

Al escuchar esas palabras, Poggio no pudo contenerse más y se puso a llorar mientras decía: “¡Que va a venir por una noche! Se imaginan que ahora hay repechaje. ¡Dale, Santi! ¡Aparecé, dale Santi! ¡Esto me pone mal porque me frustra!”.

El video de la discusión: