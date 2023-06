Dolor absoluto: murió un emblemático cantante de Trulalá

Un tipo familiar En medio del conflicto entre su ex y su hija Indiana, Fabián Cubero tuvo una particular idea

Para tranquilizar a sus fans, Gabriel Iruela había contado: “Para los que preguntan qué me pasó, me detectaron un tumor maligno en el tórax, entre el pulmón y el corazón. Estoy feliz porque alguien muy importante para mí me mandó de Buenos Aires mi camiseta soñada y triste porque me toca la pelea más dura de todas”.

El 22 de junio, el músico había compartida en sus redes sociales una imagen junto a su madre y su perrito. En el posteo escribió: “Dónde y con quien quería estar. Ahí te voy, tumor o cáncer”.

Lamentablemente su cuerpo no resistió la enfermedad y falleció apenas cinco días después de escribir esas palabras.

Una gran carrera profesional.

Gabriel Iruela comenzó a cantar profesionalmente en Trulalá, una de las bandas más emblemáticas de Argentina y, tras dejar la agrupación, formó parte de proyectos tan importantes como La Fiesta, La Makina y La Máxima.

Video de Gabriel Iruela en Trulalá:

EL REY-GABRIEL IRUELA- TRULALA

Sobre esta nueva etapa, había contado en el 2017: “Estoy muy contento. Se trata de una nueva etapa, una nueva camiseta; es una banda que está linda, que suena lindo... siento que volví a vivir. Gracias a Dios siempre perduró el cariño de la gente. Las redes sociales ayudaron mucho. Y también en la calle; por ahí me cruzaba con gente que se quedaba pensando, como diciendo: ’¡Yo a este lo conozco de algún lado!’”.

Video de Gabriel Iruela en La Máxima: