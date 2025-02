Diego Pérez y el dolor que no puede superar en su vida

El actor y humorista Diego Pérez asistió a Todas las tardes (El Nueve) y se quebró al hablar sobre una dolorosa pérdida en su vida. Su descargo se dio a partir de una pregunta de Fede Flowers, que quiso saber qué no sabemos sobre él.

“Tengo miedo a no cumplir muchos sueños, a irme antes. Yo quiero vivir mucho, muchísimo. No entiendo la muerte. Voy a hacer terapia y no la entiendo todavía”, admitió, a corazón abierto.

El duelo de Diego Pérez

Antes de cerrar, Diego Pérez contó lo mucho que le cuesta superar la ausencia de sus padres.

“A mí se me fueron mis viejos, con diferencia de tres meses, hace tres años, y yo todavía no lo puedo llegar a entender. Sigo en duelo, sufriéndolos, extrañándolos...”, contó, visiblemente emocionado.