Diego Leuco fue estafado por miles de dólares: "Me puse a llorar ahí"

En ese punto, el conductor de “La Peña de Morfi” reconoció: “Eran caras. Hasta que un momento, caminando por las calles de Dubái, me encuentro una Ferrari estacionada en la puerta de un shopping”.

El problema fue que, en ese punto, la situación se descontroló: “Le di mi pasaporte al tipo que alquilaba la Ferrari, yo pensando que iba a anotar unos datos. ¡Pero lo guardó en el cajón! ¿Cómo podía dejar mi pasaporte a un señor que no conozco? Estoy loco. Pero di media vuelta y me subí a la Ferrari”.

Al regresar, Diego Leuco descubrió que el paseo le saldría más caro de lo que esperaba: “Dos mil dólares me decía. En un momento de enojo, le dije que no y le pegué a la mesa, y se rompió un pedacito. Me dijo que iba a llamar a la Policía y yo me puse a llorar ahí . Le dije: Es mucho dinero en mi país. Pero el llanto no le generó nada”.

Diego Leuco se sinceró: “Arreglé pagar mil dólares. Lo pagué con tarjeta y me devolvió el pasaporte. Cuando llegué a la Argentina, llamé al banco, conté la estafa y dije que desconocía la compra ”.

La historia, lamentablemente, no tuvo un final feliz: “A los cuatro meses, me llegó una carta en árabe y al banco, también. Lejos de haber hecho un negocio con la tarjeta, perdí, porque hasta que tuve que pagar, en la Argentina subió todo un montón y lo pagué mucho más caro”.