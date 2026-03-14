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Escándalo

Detuvieron a Luciana Martínez de Gran Hermano: la acusan de "viuda negra"

Un turista norteamericano la acusó de emborracharlo en un hotel para robarle sus pertenencias. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La ex participante de Gran Hermano 2025, Luciana Martínez, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trascendiera que habría sido detenida e imputada por un presunto robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

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La información fue dada a conocer por la periodista Fernanda Iglesias, quien aseguró en sus redes sociales que el episodio ocurrió durante la noche del viernes en el Smart Hotel Buenos Aires y que la víctima sería un turista estadounidense.

Según detalló Iglesias, el hecho habría ocurrido tras un encuentro nocturno que terminó en un presunto robo. “Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con modalidad ‘viuda negra’. Sucedió anoche en el Smart Hotel y la víctima es un turista norteamericano”, escribió la periodista al compartir la información.

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De acuerdo con los primeros datos que circularon, el turista habría denunciado que le sustrajeron varias pertenencias personales. Entre los objetos mencionados se encuentran su pasaporte, un reloj digital y otras pertenencias. Además, Iglesias aseguró que junto a Martínez también habría sido imputado otro hombre que participó del encuentro durante esa misma noche.

Por el momento no trascendieron demasiados detalles sobre la investigación ni sobre la situación judicial de la ex participante del reality, aunque el caso rápidamente generó repercusión en redes sociales y programas de espectáculos.

Luciana Martínez se había dado a conocer públicamente durante su participación en Gran Hermano 2025, donde conmovió a la audiencia al contar su historia personal. Oriunda de Santa Cruz, la joven relató durante su ingreso al programa un aspecto clave de su vida.

“Me llamo Jorge, pero hace diez años que, a escondidas, soy Luciana”, contó en ese momento frente a las cámaras, revelando parte de su proceso de identidad. Su familia se enteró de su decisión durante la emisión del reality, lo que generó uno de los momentos más emotivos del ciclo cuando su madre, Martha, ingresó a la casa para reencontrarse con ella.

En aquella oportunidad, la mujer le expresó su apoyo con una frase que quedó grabada en la memoria de los seguidores del programa: “Jamás te voy a abandonar”. Sin embargo, hoy la ex participante vuelve a ser noticia por un motivo completamente distinto.

Mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido, el nombre de Luciana Martínez vuelve a ocupar titulares, esta vez vinculado a un episodio policial que generó sorpresa entre quienes la siguieron durante su paso por el reality. Por ahora, se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la causa y sobre la situación judicial de la ex Gran Hermano.

Fuente: Paparazzi

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