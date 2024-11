Después de la lluvia de insultos a Camila Homs, Lizy Tagliani pidió perdón: "La humillé"

"Ayer me la mandé. Mocazo total. Si bien no dije cornuda como dijeron, usé 'argo...', igual es horrible. Me dolió mucho que nunca me di cuenta, me sentía una grosa del humor. Recién a mitad de camino, mi marido me dijo que no daba", explicó en su programa de Pop Radio.

image.png

"Me dio vergüenza porque no tengo confianza con ella y siempre fue divina conmigo. Encima, a pesar del cagadón horrible, irrespetuoso y desubicado de todo lo que le dije, anoche me saludó muy bien, siento que no se dio cuenta en el momento".

Lizy continuó: "Da bronca porque tengo 54 años, ¿cómo voy a ser tan maleducada? De verdad no podía dormir pensando con eso horrible que dije. ¿Cómo no paré un segundo? ¿Cómo puedo no darme cuenta? No es mi amiga, no es el lugar ni el contexto".

Al final, la humorista aclaró que le había mandado un mensaje en privado a Camila para pedirle perdón: "Ella está en todo su derecho de aceptarlas o no. La verdad es que no tiene por qué soportar la humillación, porque sentí que la humillé".

Así pidió disculpas Lizy Tagliani tras las agresiones a Cami Homs