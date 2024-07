Desde su luna de miel, Oriana Sabatini contó el infierno que le tocó vivir

Oriana Sabatini tiene un programa llamado “A dónde vamos cuando soñamos” donde trata los temas que le preocupan y, en esta ocasión, se refirió a sus problemas de anorexia. La joven comenzó diciendo: “Estamos acá porque me interesa hablar sobre los trastornos de la alimentación. A mí me daba vergüenza, no porque estaba mal mi cuerpo, sino porque me veía diferente”.