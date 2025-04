Del amor al odio: Wanda Nara y su duro comentario contra L-Gante

Escándalo Tamara Báez le ganó un juicio a L-Gante y el cantante reaccionó de una manera particular

Si bien ya la involucraron sentimentalmente con un jugador mexicano, ella aclaró que por ahora quiere estar sola, aunque Elián Valenzuela vaticinó su posible reconciliación con Mauro Icardi, a quien la mediática denunció por violencia de género en plena disputa legal. “Siempre queda un poco de amor”, deslizó el intérprete en diálogo con algunos periodistas este jueves.

Por su parte, el deportista no quiere saber nada con sumar otro capítulo romántico a la telenovela, y en las últimas horas se mostró muy contento junto a la China Suárez, con quien hizo una rutina de ejercicios.

image.png

L-Gante se cansó de Wanda Nara

L-Gante tocó fondo y le sacó la máscara a Wanda Nara. En el programa Mujeres Argentinas (eltrece), contó que ya no se hablan y que para lo único que le escribió es para pedirle las pastillas para poder dormir bien. Y aunque reconoció que ella lo acompañó bastante y siempre estará agradecido, no dudó en hundirla con una frase letal que le caerá pésimo a la empresaria.

“Hay mujeres a las que les gusta caer bien paradas. Siempre cae bien parada ella. Yo me siento tranquilo, fue una decisión de los dos. No estoy enamorado de ella”, disparó filoso.

También dio algunos detalles de la ruptura: “No tengo cosas malas para decir, y si hubiera no las diría, tengo códigos. Nos separamos porque ya lo sentíamos los dos y en algún momento iba a llegar”. Por último, contó por qué tardó en reconocer que ya no estaban en pareja: “Me tomé el tiempo y espacio en las redes para anunciarlo, porque la gente capaz seguía pensando que estábamos y si nos enganchaban en otra cosa íbamos a quedar mal”.