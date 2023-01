De los escenarios más chicos a estrella de lujo en la FNS: el paso de Lali por San Juan

El nivel de fama y popularidad de Lali Espósito en los últimos años experimentó parámetros jamás imaginados por la propia estrella del pop que, como artista solista, creció de menor a mayor y de a poco se transformó en una de las personalidades más destacadas no sólo del país, sino de la región hispanohablante. Es que no sólo la reconocen y saben sus canciones, sino que la idolatran y más de uno ya la considera un ícono.

Sin embargo, esta no será la primera vez que ofrezca un show en la provincia pues tuvo paso unas cinco veces en el pasado, cuando su carrera comenzaba a dar destellos de lo que vendría.

la.jpg

"Desde cero, todo lo que tengo es mío desde cero", asegura en una de las canciones que más la representa (Laligera) y así también podrían describirse sus inicios en suelo sanjuanino, bien de abajo. Es que el primer concierto que Mariana Espósito dio en San Juan fue en un pequeño escenario y frente a un público reducido en comparación con las multitudes que actualmente suelen verla.

Corría el año 2014 y el Teatro Sarmiento la recibió con los brazos abiertos, al igual que sus fans. Era la primera vez que cantaba y bailaba en San Juan y, con un look rubio, dejó a todos con la boca abierta. La actriz reconocida -entonces- por sus protagónicos en Teen Angels y Esperanza Mía presentó su primer disco, 'A bailar'.

Con apenas 23 años, había decidido dejar de lado su carrera en la actuación para adentrarse al mundo de la música, con sello propio e independiente. Fue así que con un grupo de gente que la acompañaba a todos lados hizo una gira nacional, donde San Juan fue parte del calendario el 1 de diciembre de ese año. Un día después del show se quedó, aprovechó del sol y paseó por Ullum junto a los suyos.

39409.jpg

Dos años más tarde, en 2016, el Estadio Aldo Cantoni fue la sede para la segunda presencia de Lali en la provincia. Fue un 14 de octubre cuando la artista que baila como pocas, pero que no se considera una profesional en el rubro, cantó lo mejor de su segundo álbum, 'Soy'. Así fue que la canción que luego se transformó en el 'himno' de sus fans se escuchó por primera vez: 'Ego'.

"Bienvenida a la tierra de las almas que sueñan", rezaban las decenas de carteles del fandom sanjuanino que se había gestado y también, como su trayectoria, comenzaba a crecer. Con un look bien pop star y una energía despampanante, volvió a cautivar al público sanjuanino.

laliaaa.jpg

Luego de esas dos apariciones, su tercera vez fue el 16 de diciembre de 2017, para la Fiesta de Santa Lucía. En esta oportunidad, los fanáticos tuvieron la chance de ver gratis por primera vez y en un escenario más amplio a quien había sido revelación, Gaviota de Plata y Gaviota de Oro en Viña del Mar.

laleeeeeeee.jpg

Nuevamente, la artista que actuaba para un público más diverso se las ingenió y los compró a todos con su característico humor. Es que además de ofrecer su música, piropeó a las reinas del departamento que estaban en primera fila y hasta le pidió perdón a un sacerdote por 'perrear' frente a él.

La cuarta vez que pisó tierra sanjuanina fue cuando regresó al Teatro Sarmiento. En aquella ocasión, la cantante hizo vibrar al fandom sanjuanino con el Brava Tour, perteneciente al tercer disco que lleva el mismo nombre. Fue el 13 de septiembre de 2018, cuando a sala llena, Lali debutó con uno de sus temas, 'Tu sonrisa', y se emocionó hasta las lágrimas.

brava.jpg

Una vez más, sus seguidores dieron la nota y la sorprendieron con un regalo bien sanjuanino, horas antes de que se subiera al escenario. Una caja, con una tapa con la forma de San Juan, repleta de golosinas y chocolates fue el presente que le hicieron llegar y ella, muy agradecida, lo compartió en sus redes.

historia.jpg

Para la quinta y última vez que aterrizó en la provincia lo hizo para un festival popular, la Fiesta de Albardón, y como de costumbre, la mujer que había conquistado al Monstruo de la Quinta Vergara encantó a chicos y grandes, además de su público fiel.

Fue el 27 de enero de 2019 y lo más representativo de sus discos anteriores estuvo al servicio del deleite de quienes asistieron al evento en el Parque Latinoamericano. Una vez más, su puesta en escena sorprendió a quienes todavía no la conocían y que, a pesar de no saber sus canciones, se mostraron animados con su actuación. Y es que el público sanjuanino a veces es un tanto difícil, pero eso no fue problema para la artista que ahora regresa a lo grande.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1610009308518817795 La última vez que Lali cantó en San Juan lo hizo en la Fiesta de Albardón, el 27 de enero de 2019 pic.twitter.com/iC43UI7vFt — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 2, 2023

Cuatro años después, la diva del pop argentino volverá a cantar, aunque lo hará en un contexto diferente: será en la fiesta más importante de la provincia, ante miles de personas, en un escenario de mayor envergadura y con un presente que la tiene bien arriba.

Posiblemente, su show sea similar al Disciplina Tour que pasó por varios puntos del país, pero que San Juan fue la excepción y lo más cerca que estuvo fue en Mendoza, en el Arena Maipú. Se especula con que pueda cantar con otros artistas, aunque las fechas no coincidan. Es que su presentación será el viernes 24 de febrero y un día antes estarán Los Ángeles Azules y Camilo. Y el 22 de febrero tocará Bizzarrap.

lalliii.jpg

Pese a las diferencias entre aquel pasado y este presente, seguramente, lo único que cambie sea el entorno, ya que desde el día uno dejó todo arriba de las tablas. No importaba si un puñado de fans con unos pocos carteles y banderas la vitoreaban. Tampoco le pesó cuando una mayoría la desconocía en los festivales populares. Siempre, el profesionalismo y su pasión por lo que hace colmaron las expectativas.

Ahora, en la cresta de la ola, la que "baila como Britney y viste como Cher" (Diva) dará su sexto show en lo que será la antesala de su primer Vélez, cuyas localidades están agotadas desde el año pasado. La dueña de 6 premios Gardel, un Billboard de la Música Latina y un Tato llega con sus hits; uno de los últimos, premonitorio de la Copa del Mundo, '2 Son 3'.