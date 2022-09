De la mano de Soledad, Yhosva Montoya ganó La Voz

El programa contó con muchos momentos para repasar. El primer de ellos fue un clip armado por el equipo de producción, con un repaso por los mejores momentos del certamen; para dar paso luego a la interpretación de la familia Montaner, que juntos cantaron “Amén”. En escena estuvieron Ricardo, Mau, Ricky, Evaluna y Camilo.

Los Montaner - “Amén” - Final - La Voz Argentina 2022

Yhosva fue el primero de los finalistas en pisar el escenario. En esta oportunidad cantó “Piedra y Camino”, de Atahualpa Yupanqui, haciendo una interpretación que emocionó a todos en el estudio. “Digno de estar en la final, lo vi espectacular, seguro como siempre. Te adoro, lo diste todo, gracias por esta hermosa versión”, le dijo su coach.

Yhosva Montoya - "Piedra y camino" - Final - La Voz Argentina 2022

Entre un finalista y otro, Lali subió a escena para interpretar su último tema “2 son 3”; para darle paso luego a su concursante, Ángela Navarro, que interpretó “Oye”, de Beyone. “¿Qué vamos a hacer con vos? Votarte. Estás loca, hermana, ya no hay palabras- Después de lo de ayer, que hablamos en cámara y fuera de cámara de lo que habías hecho, y de todo tu recorrido por este programa, ya era el sumun de una cantante, ¿qué más podías mostrar? Yo siento que acabás de decirle a la gente que querés ganar este programa. Mostraste todo el tanto, toda la carne al asador. Te felicito y de corazón espero que toda la Argentina te esté votando porque sos un animal cantando”, le dijo Lali cuando culminó la presentación.

Ángela Navarro - "Oye" - Final - La Voz Argentina 2022

Mientras se transitaban los últimos minutos de votación, Evaluna y Camilo interpretaron “Índigo”, la canción que ambos compusieron para su primer hijo. Si bien las especulaciones y los pronósticos daban a Ángela como ganadora, el artista de la Sole se terminó consagrando campeón. “Gracias a todos, a la familia que me vino a ver y a toda la gente que me apoyó. No lo puedo creer. Que Dios los bendiga a todos, los quiero, dijo el joven emocionado hasta las lágrimas.

Yhosva Montoya es el gran ganador de La Voz Argentina 2022

¿Quién es Yhosva Montoya?

Tiene 23 años, oriundo de Chubut y se consagró campeón de la cuarta edición de la Voz Argentina en el Team Sole. Comenzó cantando folclore y luego giró hacia la cumbia y otros géneros populares. Todo lo que sabe lo aprendió de manera autodidacta.

Antes de su audición a ciegas trabajaba en una peluquería. Cuando se presentó, logró conquistar a todos los coach, pero se inclinó por Soledad Pastorutti, con quien recorrió el camino del reality llegando a la final y coronándose campeón.