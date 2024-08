Darío Barassi se mostró como nunca antes lo viste y generó revuelo con una foto

Esta vez, Barassi se la jugó y fue con todo, argumentando que lo hizo "por sus hijas".

"Hoy no me gustaba tanto la combineta con la remera así q salí en tetas. Todo por mis hijas", escribió el humorista en un posteo donde se lo puede ver con un blazer mostrando todo su pecho.

Abajo, los comentarios no se hicieron esperar, tanto de sus fans como de otros famosos que celebraron ver a Barassi en esta faceta que tenía bien oculta. "Te queda linda la remera de pelo!", le escribió su amiga Vero Llinás.

Otra que no quiso dejar pasar el sensual posteo del sanjuanino fue Vero Lozano, su ex compañera de AM, el programa en el que se hizo famoso con sus personajes. "Fuega", le puso la conductora.

darío barassi foto.jpg

Darío Barassi de vacaciones en San Juan

Turista de lujo en el Parque Faunístico. Este viernes, el reconocido punto de Rivadavia recibió a Darío Barassi y su familia. Dio una entrevista a un canal de televisión y habló sobre el robo de las tortugas.

“No tengo tortugas. Son bichos que hay que cuidarlos porque están en peligro de extinción”, le dijo el conductor al notero de Telesol que se lo encontró en el lugar junto a sus hijas.

Mirá el video de la nota de Barassi en Telesol: