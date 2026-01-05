lunes 5 de enero 2026

El último romántico

Darío Barassi, pura ternura: el mensaje de amor que le dedicó a su esposa Luli en el día de su cumple

Para agasajar a su pareja Lucía Gómez Centurión al recibir un nuevo año en su vida, el conductor le dedicó unas tiernas palabras con la primera foto y la última foto junto

Por Redacción Tiempo de San Juan
Darío Barassi junto a Luly Gómez Centurión.

Darío Barassi junto a Luly Gómez Centurión.

En la vida de Darío Barassi, la exposición pública nunca fue sinónimo de distancia emocional. Al contrario, el conductor y actor suele abrir su corazón en redes sociales con la misma honestidad que lo caracteriza en la televisión. Esta vez, en el marco del cumpleaños de Lucía Gómez Centurión, su compañera de vida y madre de sus hijas, Barassi volvió a sorprender a sus seguidores con un mensaje lleno de ternura y recuerdos, repasando su historia juntos y celebrando el presente que comparten.

A través de su cuenta de Instagram, Barassi subió dos fotos que resumen su recorrido juntos: una del comienzo de la relación, en un viaje a la Costa atlántica, y otra de su última salida en pareja. Las imágenes, separadas por años de vivencias, sirvieron para enmarcar una dedicatoria que desbordó cariño y complicidad. “Una de las últimas juntos. Cita de viernes en el Colón. Una de las primeras juntos. Viaje con mi familia a Mar del Plata donde rompí una reposera. La vida entera juntos, básicamente. Te conozco desde los 16. Somos equipo desde los 23. Y contando…”, escribió Barassi, dejando en claro el largo camino que recorrieron codo a codo.

El conductor no se quedó solo en las anécdotas y siguió repasando lo que significa para él el vínculo construido con Lucía: “Buenas ahí arriba, malas ahí abajo, picos, baches, éxito, remo, solos, con hijas, las pasamos todas. Siempre equipo, siempre juntos, siempre diálogo y apuesta. Somos un parejón y la familia que armamos es algo de otro planeta. Feliz cumple mujer de mi vida. Eso sos nani, la mujer de mi vida. Siempre lo digo y parece frase hecha pero es verdad, la cosa es con vos o no es. Te elijo, nos elijo”.

image

Barassi cerró el mensaje con un deseo simple, pero de una fuerza inusitada: “Te deseo lo mejor. Te lo mereces. Y siempre que pueda sumar a eso lo voy a hacer. Te amo gorda mía. Mucho, pero mucho en serio”.

No es la primera vez que el conductor de Ahora Caigo (El Trece) y figura indiscutida del humor y la televisión argentina le dedica palabras públicas a su esposa. En mayo pasado, en otra fecha especial, Barassi también había subido a sus redes dos imágenes: una de gala, vestidos de manera elegante, y otra desde el campo, en un entorno mucho más relajado.“Gala o campo. Alegría o garrón. En todas, todas, juntos. La mujer de mi vida es una compañera del carajo, estoy enamorado, me gusta, me divierte, la banco, la escucho, la respeto, entiendo y acompaño”, escribió, en un repaso honesto de lo que significa la vida en pareja.

Embed - dario barassi on Instagram: "Una de las últimas juntos. Cita de viernes en el Colon. Una de las primeras juntos. Viaje con mi flia a Mdq donde rompí una reposera. La vida entera juntos, básicamente. Te conozco desde los 16. Somos equipo desde los 23. Y contando… Buenas ahí arriba, malas ahí abajo, picos, baches, éxito, remo, solos, con hijas, las pasamos todas. Siempre equipo, siempre juntos, siempre diálogo y apuesta. Somos un parejon y la flia que armamos es algo de otro planeta. Feliz cumple mujer de mi vida. Eso SOS nani, la mujer de mi vida. Siempre lo digo y parece frase hecha pero es verdad, la cosa es con vos o no es. Te elijo, nos elijo. Te deseo lo mejor. Te lo mereces. Y siempre que pueda sumar a eso lo voy a hacer. Te amo gorda mía. Mucho. Pero mucho en serio."
View this post on Instagram

Barassi suele alternar, en sus posteos, el humor y la profundidad, y en este caso eligió un tono completamente sincero y amoroso. “Crecemos juntos desde hace una vida, intentamos mejorarnos el uno al otro, los dos queremos lo mejor para el otro. Nos potenciamos, somos dupla. Somos equipo”, relató, y remató con una postal doméstica que terminó de enamorar a sus seguidores: “Está contento el gordito. Gracias por eso y por mucho más. Te espero abajo, hay sopa y el último capítulo de El Eternauta. Ya Inés se durmió, cuando termines con Emi, bajá. Qué linda la vida juntos. Te amo”.

image

El conductor, que se ha ganado un lugar especial en el corazón del público por su espontaneidad y su capacidad para emocionar desde lo cotidiano, logra en cada texto y cada imagen transmitir el valor de la pareja y la familia. No es solo la historia de dos personas que comparten la vida desde la adolescencia, sino la de un equipo que se acompaña, se reinventa y sigue eligiéndose cada día, a pesar de los desafíos y los cambios.

Así, entre recuerdos de viajes, noches de gala y meriendas en casa, Barassi le rindió un homenaje a Lucía, que es también una celebración de la vida compartida. En tiempos donde la exposición y lo efímero parecen ganar la partida, el actor y conductor apostó a la profundidad de los vínculos y al valor de decir “te elijo” una y otra vez.

FUENTE: Infobae

