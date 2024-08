Darío Barassi habló sobre su estado de salud: "Vengo de épocas complejas"

El video de Darío Barassi explicando sobre su salud

"Me escriben para darme el pésame. No pasó nada. Me empecé a sentir mal, pedí cortar el programa, pusieron una ambulancia a disposición, tenía un poco la presión alta, pero no fue nada más que eso. El viernes pedí cancelar la grabación para hacer una batería de chequeos, chequié cabeza, corazón, tomé todos los recaudos para tener la mejor salud posible", agregó.

"Simplemente pasó eso, de verdad, calma. No estuve internado, agradezco la preocupación. Espero que haya Barassi para rato. Gracias", finalizó.

Darío Barassi estuvo en San Juan y visitó el Parque Faunístico

Es sabido que el conductor aprovecha cada momento libre que tiene para volver a la provincia y visitar a sus familiares y amigos.

La última vez que estuvo por sus pagos sanjuaninos fue el pasado 26 de julio, en plenas vacaciones de invierno. Barassi llegó a ver a su esposa y sus dos hijas que estaban descansando en San Juan y aprovechó para desconectar unos días de las obligaciones.

Se lo pudo ver en el Parque Faunístico, a donde fue acompañado de sus hijas Inés y Emilia. Allí, muy fiel a su estilo, bromeó sobre el robo de tortugas que se había producido en el lugar unos días antes.