Damián Betular se fue de Olga: el motivo detrás de su salida

Por qué Betular se fue de Olga

"¿Betular se va de Olga?", le consultó la cronista del ciclo de Laura Ubfal. "Sí, hoy me fui de Olga. Pero me fui porque gracias a Dios es el segundo año que tengo un compromiso. Me voy ahora a hacer Bake Off Famosos España", reveló el jurado del reality de pastelería que sale por la pantalla de Telefe.

"Yo soy muy feliz en Olga, creo que hoy lo dije y lo trato de expresar siempre. Soy muy agradecido de la oportunidad que me dieron", remarcó Betu.

Por otro lado, habló de la competencia en la que es jurado y confesó quiénes eran sus figuras favoritas del certamen: "Tengo un triángulo que quiero mucho que es: (Vero) Lozano, (Damián) De Santo e (Mariano) Iúdica".

Aunque también fue consultado sobre quiénes eran los famosos que peor le caen de la competencia y evitó dar nombres para no entrar en polémicas. "No nos vemos tanto, pero somos compañeros de trabajo. Hay que tener buena onda en los trabajos", dijo.