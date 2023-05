Dady Brieva fiel, apoyó a Cristina Kirchner y causó histeria en las redes

Por otro lado, aseguró que Cristina debería volver a presentarse como candidata a presidente: "Yo sigo pensando igual loco, olvídate. Yo soy un termo, a ver si me entienden. Yo soy un cabeza de termo".

"Sorry, lo siento. Es así... tenemos un montón. En 70 años de historia y en 70 años de hacer vibrar a la gente, cada día del año nosotros tenemos un día para recordar. Un día donde se hizo el aguinaldo, un día se murió Perón y Evita, tenemos todo el calendario", agregó.

Finalmente, Dady Brieva concluyó: "Estoy orgulloso de ser un ex Midachi, pero si ellos me definen termo por ser un negro apasionado, peronista, que se enamora y milita en pos de las convicciones, que podría hacer la plancha en Puerto Madero y que todo le chupe un huevo, me encanta que me definan así".

Las críticas hacia Dady Brieva por apoyar al peronismo

Este video donde Dady Brieva salió a bancar al peronismo, fue subido por @eldestape_radio en su cuenta de Twitter, y los internautas no tardaron en criticarlo. "Nos chupa un huevo", "La base de datos de pelotudos ha sido actualizada", "La pelota los enloqueció", "Qué de pelotudeces decís, das vergüenza", "La pobreza también es de ustedes", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros usuarios lo bancaron y publicaron lo siguiente: "Muy bien Daddy, "Grande Daddy", "Genial Dady, todos lo sabemos, pero hay que recordarlo todas las veces posibles".

La canción de Dady Brieva a Cristina Kirchner

Dady Brieva reversionó la canción Mil Horas, de Los Abuelos de la Nada, y le cantó a Cristina Kirchner para que sea candidata en el 2023. "Todo el pueblo grita 'Cristina 23'", reza una parte de la letra.

"Es que te espere con tu candidatura por horas, mil horas, como un perro y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estoy proscripta, y así no puedo", cantó el conductor de Peronismo

Para Todos (C5N) al aire de su programa, pese a que la vicepresidenta anunció que no se presentará en las próximas elecciones.

"Me pregunto cuando sale a hablar la jefa, tengo una remera de Perón, vos una de Evita, choripaneros a mi alrededor y todo el pueblo grita 'Cristina 2023'", agregó en otra parte de la canción. Y sumó: "En el circo judicial, vos sos la estrella y esos jueces juegan al pádel con los macristas, cuando se juntan son una gran mafilia".

Fuente: Exitoina