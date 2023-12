Cuál es la relación actual entre Jorge Rial y su hija

Además, Rial hablo de su relación con More: “Hay una distancia sana entre los dos. Nos hablamos de vez en cuando, sobre todo cuando está con Fran para hablar con él y, después, por cosas puntuales”, lanzó.

Y agregó, sincero sobre su hija: “El otro día le habían robado, entonces la llamé para ver cómo estaba, pero hay una distancia prudente y que me parece que es necesaria todavía para terminar de sanar”.

“Paso Navidad con Rocío (su otra hija). Morena está en Córdoba con Fran (el pequeño que tuvo con Facundo Ambrosioni), así que la vamos a pasar acá con Rocío”.

“Creo que ella reflexionó. Creo que también salió de ese entorno un poco tóxico que tenía, de algunas amistades y, sobre todo, de los medios. Era una cosa tóxica que ella misma se dio cuenta y se empezó a alejar. Yo sigo parado en el mismo lugar”, cerró el conductor, sin vueltas.

TREMENDA CONFESIÓN AL AIRE DE LUIS VENTURA SOBRE JORGE RIAL

Lo que comenzó como una consolidada amistad y una sociedad para trabajar en conjunto en muchos proyectos entre Luis Ventura y Jorge Rial, terminó en una pelea que parece no tener vuelta atrás.

Ahora, invitado a LAM, Ventura sorprendió al dar a conocer un desconocido dato sobre el disparador que le puso fin al buen vinculo, cuando Rial decide que –quien era su panelista en Intrusos- dé un paso al costado en el momento que reveló que Fabiana Liuzzi estaba embarazada de su hijo, Antoñito.

“¿Sabés qué veo mal? Que él, en el mano a mano, me pide a mi hijo para ponerle su apellido, entre otras cosas y me da una licencia diciéndome que es ‘porque te quiero cuidar’”.

“No critico, ni odio. Estoy devolviendo la que él me tiró. Yo no veo mal que me haya echado. ¿Sabés qué veo mal? Que él, en el mano a mano, me pide a mi hijo para ponerle su apellido, entre otras cosas y me da una licencia diciéndome que es ‘porque te quiero cuidar’”, lanzó el periodista sin filtro, al aire.

“Me dijo que se lo diera que me lo criaba él. Yo ahí le dije, ‘sabés Jorge, no entendés nada’. Ese no es el problema, el problema es otro que no lo voy a contar, había otra problemática”, agregó, con vehemencia.

“Jorge me dijo que se lo diera que me lo criaba él. Yo ahí le dije, ‘sabés Jorge, no entendés nada’. Este no es el problema, el problema es otro que no lo voy a contar”.

En ese momento, tras escucharlo, Yanina Latorre -que está reemplazando a Ángel de Brito en sus vacaciones- quiso saber si ese conflicto tuvo que ver con Estelita Ventura –su por entonces esposa- y sus hijos al conocer esta noticia. A lo que Luis cerró, sin vueltas: “No, otra problemática. Esto es mío. Yo digo esto por primera vez y lo cuento para que empiecen a entender”.