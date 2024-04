Cuál es el problema de salud de Furia que podría cambiar todo en Gran Hermano

Furia , de Gran Hermano , parece ser el eje de todos los debates, y eso acaba de confirmarse con lo que contó la propia participante. La joven reveló que deberá someterse a una revisación médica, por ese motivo debe ayunar: “Estoy tan feliz que quiero comprar un dulce de leche, pero no puedo. Me gustaría que me dé bien el estudio por eso. Ahora ya está, ésta es la última comida. Agua, agua y agua ”.

Bautista Mascia le preguntó: “¿Te hacés un estudio?” y Juliana lo chicaneó: “ Sí, porque ustedes, como me votaron tanto, me enfermaron y me agarró mal la pancita ”.

La joven explicó que hoy se someterá a un estudio médico y, minutos después, un cibernauta dio más detalles al respecto: “Furia cuenta que está recibiendo tratamiento porque está enferma de la panza. Ayer la vio un médico y hoy le tienen que hacer un estudio por lo que no puede comer nada luego de esta cena hasta entonces”.

image.png Furia de Gran Hermano

Los seguidores de Juliana, de manera masiva, lanzaron una hipótesis al respecto, asegurando que Furia podría estar embarazada de su compañero Mauro.

Los comentarios más picantes al respecto fueron los siguientes: “¿Se viene un mini Mauro?”; “¿Estará esperando un mini furioso?”; y “Da todo por el programa”.

Lo curioso es que la pareja atraviesa un muy mal momento porque, tras la gala, Furia humilló al joven con frases tremendas: “No estas entendiendo, ¡vos no vas a ganar!, ese es tu problema y como no vas a ganar, porque llegaste tarde y no es mi culpa, nos querés sacara a nosotros. Ustedes se sienten amenazados. Yo te lo voy a decir, vuelven mal, porque son cobardes y no va solo para vos, va para muchos de acá. Yo te dije, te vas a ir o te haces más fuerte, te lo dije: te votan, te haces fuerte, te votan, te haces fuerte, no lo están entendiendo, lo hacen mal. No te creas que vas a sacar a alguien porque recién llegaste. ¡No vengas a hacerte el loquito y hacer que te vas! ¿Quién sos? No estás entendiendo, te lo tomas todo a pecho como si te lo hicieran a propósito”.