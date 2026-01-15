jueves 15 de enero 2026

Escándalo mediático

Cruce y descargo: Martín Migueles negó las acusaciones y rechazó ser un padre ausente

Tras los dichos difundidos por Yanina Latorre, el exnovio de Wanda Nara salió a dar su versión, negó deudas alimentarias y aseguró que la Justicia interviene por un conflicto con la madre de su hijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Martín Migueles, conocido por su vínculo sentimental con Wanda Nara, volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que Yanina Latorre expusiera el testimonio de una expareja suya, quien lo acusa de no cumplir con sus responsabilidades como padre.

image

Según relató la panelista, el empresario no tendría relación con su hijo de seis años y habría incumplido con la manutención económica. Frente a esas versiones, Migueles decidió romper el silencio y defenderse públicamente, negando de manera contundente ser un padre ausente.

El descargo llegó a través de sus redes sociales, donde apuntó contra quienes lo cuestionan. Allí aseguró que las acusaciones responden a intereses personales y afirmó que se dijeron “mentiras” sobre su vida privada, difundidas de forma coordinada.

En ese mismo mensaje, Migueles habló de su rol como padre y remarcó que asumió la paternidad desde muy joven. Aclaró que tuvo a su primer hijo a los 21 años y que, desde entonces, actuó con compromiso y responsabilidad.

Además, negó rotundamente tener deudas alimentarias. Según explicó, nunca dejó de cumplir con los pagos correspondientes y sostuvo que su situación puede ser verificada por vías oficiales. Incluso, aseguró que siempre afrontó gastos como alimentos, cobertura médica y otras necesidades básicas.

De acuerdo a su versión, el distanciamiento con su hijo se originó por el conflicto con la madre del menor. Migueles afirmó que tanto él como su familia intentaron en reiteradas ocasiones establecer contacto, pero no obtuvieron respuestas.

El empresario también reveló que los intentos de comunicación derivaron en un conflicto legal. Contó que fue denunciado por hostigamiento tras realizar llamados telefónicos y que, ante esa situación, decidió recurrir a la Justicia, donde aguarda una instancia de mediación.

En el cierre de su descargo, Migueles expuso una situación personal delicada y realizó un pedido que generó impacto. Contó que su padre atraviesa un grave problema de salud y solicitó, al menos, poder recibir una foto del niño.

La versión de la expareja

Tras la defensa pública de Migueles, Yanina Latorre volvió a referirse al tema y compartió el testimonio de la expareja del empresario. Según explicó, la mujer está atravesando un momento de angustia y enojo por las declaraciones que circularon.

image

La conductora aseguró que la relación entre ambos duró siete años y que Migueles la dejó embarazada para iniciar otra relación. También afirmó que el niño, que hoy tiene seis años, nunca fue conocido por su padre.

Latorre desmintió que la falta de vínculo se deba a impedimentos por parte de la madre y sostuvo que existen pruebas de encuentros pactados a los que Migueles no habría asistido. Además, señaló que durante años el aporte económico fue mínimo.

Según relató, la mujer inició una demanda por alimentos y obtuvo un fallo favorable el año pasado. Si bien reconoció que actualmente se estaría pagando la cuota establecida, remarcó que el monto no alcanza para cubrir los gastos del menor.

Por último, la panelista contó que la madre del niño es docente y que recibe ayuda de otras familias para sostener la crianza. También adelantó que evalúa volver a recurrir a la Justicia y presentar documentación que respalde su versión de los hechos.

