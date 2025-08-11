Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su casamiento: cuánto cuesta el millonario anillo de compromiso

El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente española (nacida en Argentina) Georgina Rodríguez anunciaron este lunes a través de las redes sociales que se casan tras casi diez años de convivencia y varios hijos en común.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez, de 31 años, muestra una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La publicación ha llegado acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes de alegría y amor hacia la pareja. Pero sin lugar a dudas lo que más llamó la atención es la joya de compromiso valuada en varios millones de dólares.

Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

image

Según las publicaciones europeas, se estima que la joya cuesta entre cinco y seis millones, lo que hizo que algunos medios comparen a Georgina con Elizabeth Taylor quien recibió un anillo de ese valor por parte de Richard Burton. En las redes sociales, alguien se animó a comentar que la joya podría salir hasta 10 o 12 millones según la pureza de las piedras.

El modelo que mostró en su Instagram la futura señora Ronaldo está formado por un gran diamante de talla oval acompañado por otros diamantes más pequeños.

Y si bien no trascendió la marca del anillo (las celebridades suelen arrobar las marcas que llevan, pero este no fue el caso) hay quienes afirman que podría ser de una casa de lujo como Cartier o Harry Winston.

El jugador, que ahora viste la camiseta del Al-Nassr saudí, y la ‘influencer’, juntos desde 2016, habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el ‘reality’ de Rodríguez ‘Soy Georgina’ de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones. Finalmente, ha sido este lunes cuando han hecho oficial el anuncio, aunque no han dado más detalles del momento o compartido datos de cuándo y dónde será el enlace.