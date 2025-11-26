Cris Morena fue consultada sobre su relación con la China Suárez: la llamativa frase que usó

Cris Morena sorprendió al hablar de cómo está su vínculo con la China Suárez . Cabe recordar que hace un año, en el marco del Cris Morena Day, la actriz y la productora tuvieron un cruce que muchos interpretaron como tenso.

Este miércoles, al aire de Sería Increíble (Olga), Morena dijo que consume noticieros y que por lo general está al tanto de los temas de actualidad , pero que no mira programas de chimentos.

“¿Y con la China tenés contacto o no?”, quiso saber Nati Jota. Tras unos segundos de reflexión, respondió: “Un contacto afectuoso”.

“Sí estuvo cuando pasó lo de Mila”, dijo en referencia a la trágica muerte de su nieta. Y continuó: “La China es la China. La quiero mucho, así que es como es”.

Cómo fue el tenso cruce entre Cris Morena y la China Suárez

A fines de agosto del año pasado, se desarrolló el Cris Morena Day en el Gran Rex, un evento organizado por Olga que reunió a varias figuras que triunfaron en las telenovelas creadas por la exitosa productora. Allí se hicieron presentes la China Suárez y Nico Riera, quienes fueron parte de Casi ángeles y vivieron un romance en la ficción y en la vida real. Y aunque para ellos la historia había quedado bien cerrada en el cofre de los recuerdos, la cazatalentos ventiló un dato escandaloso del noviazgo que los dejó muy mal parados ante los fans.

En pleno streaming, María Cristina de Giácomi —como figura en su partida de nacimiento— dio a entender que la parejita tuvo un final polemiquísimo, y disparó: “Los gritos en los pasillos, matándose. Estaban demasiado enamorados en ese momento”. Al escucharla, María Eugenia agregó: “Era mucho la convivencia, era mucha intensidad. Mucho tiempo de novios”. Por último, le devolvió la gentileza a la empresaria con un palito que dio indicios de que entre ellas no existe un excelente vínculo como aparentan. “¿Pero Cris, vos no sos de pelearte no? Vos sos supertranquila”, mencionó filosa.

El amor entre los artistas duró tres años y nunca se conocieron los verdaderos motivos de la ruptura. Sin embargo, al poco tiempo de distanciarse, ella empezó a salir con Nacho Viale, a quien luego dejó por Nicolás Cabré, con quien se convirtió en mamá de Rufina.