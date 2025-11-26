miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sin vueltas

Cris Morena fue consultada sobre su relación con la China Suárez: la llamativa frase que usó

Además, la productora contó cómo ve a la actriz ahora que está en pareja con Mauro Icardi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cris Morena sorprendió al hablar de cómo está su vínculo con la China Suárez. Cabe recordar que hace un año, en el marco del Cris Morena Day, la actriz y la productora tuvieron un cruce que muchos interpretaron como tenso.

Lee además
La China Suárez aseguró que nunca fue amiga de Wanda Nara.
Relación particular

La China Suárez, sin rodeos sobre su vínculo con Wanda Nara: qué dijo
pamela david conto como descubrio en un boliche que tenia una hermana desconocida
Historia

Pamela David contó cómo descubrió en un boliche que tenía una hermana desconocida

Este miércoles, al aire de Sería Increíble (Olga), Morena dijo que consume noticieros y que por lo general está al tanto de los temas de actualidad, pero que no mira programas de chimentos.

“¿Y con la China tenés contacto o no?”, quiso saber Nati Jota. Tras unos segundos de reflexión, respondió: “Un contacto afectuoso”.

“Sí estuvo cuando pasó lo de Mila”, dijo en referencia a la trágica muerte de su nieta. Y continuó: “La China es la China. La quiero mucho, así que es como es”.

Cómo fue el tenso cruce entre Cris Morena y la China Suárez

A fines de agosto del año pasado, se desarrolló el Cris Morena Day en el Gran Rex, un evento organizado por Olga que reunió a varias figuras que triunfaron en las telenovelas creadas por la exitosa productora. Allí se hicieron presentes la China Suárez y Nico Riera, quienes fueron parte de Casi ángeles y vivieron un romance en la ficción y en la vida real. Y aunque para ellos la historia había quedado bien cerrada en el cofre de los recuerdos, la cazatalentos ventiló un dato escandaloso del noviazgo que los dejó muy mal parados ante los fans.

En pleno streaming, María Cristina de Giácomi —como figura en su partida de nacimiento— dio a entender que la parejita tuvo un final polemiquísimo, y disparó: “Los gritos en los pasillos, matándose. Estaban demasiado enamorados en ese momento”. Al escucharla, María Eugenia agregó: “Era mucho la convivencia, era mucha intensidad. Mucho tiempo de novios”. Por último, le devolvió la gentileza a la empresaria con un palito que dio indicios de que entre ellas no existe un excelente vínculo como aparentan. “¿Pero Cris, vos no sos de pelearte no? Vos sos supertranquila”, mencionó filosa.

El amor entre los artistas duró tres años y nunca se conocieron los verdaderos motivos de la ruptura. Sin embargo, al poco tiempo de distanciarse, ella empezó a salir con Nacho Viale, a quien luego dejó por Nicolás Cabré, con quien se convirtió en mamá de Rufina.

Seguí leyendo

Bandana regresó a los escenarios para festejar sus 25 años de carrera con un show impresionante

La esperanza de Alejandra Maglietti tras el incendio en Ezeiza que acabó con la fábrica de su marido

"Te amo fuerte": así se despidió Darío Barassi de San Juan

Morena Rial sigue envuelta en polémicas: ahora subió una imagen en redes estando presa

Mauro Icardi picantísimo con la prensa turca: "No quiero hablar..."

Murió a los 74 años Isaac Eisen, actor de "ATAV", "Los Roldán" y numerosas ficciones argentinas

El vergonzoso momento que vivió Vicky Xipolitakis en lo de Mirtha Legrand

Nicki Nicole, La Sole y Emanero brillaron en la tercera noche de la FNS

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La China Suárez aseguró que nunca fue amiga de Wanda Nara.
Relación particular

La China Suárez, sin rodeos sobre su vínculo con Wanda Nara: qué dijo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

La tormenta en San Juan.
Atención

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Nadia Ailin Barrionuevo. video
Desgarrador testimonio

A horas del veredicto en el juicio a la médica, habló la mamá que perdió a su bebé en el parto

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito
Violencia de género

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito

Te Puede Interesar

El examen de ingreso en la Industrial, en la última edición de 2024 (Foto: Archivo Tiempo de San Juan). 
Una puja tradicional

Se conoció cuántos alumnos buscan entrar a los preuniversitarios de la UNSJ este año: 1 de cada 3 tiene chances

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del Bosque a Villa Krause: quién es el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión
Historia

Del Bosque a Villa Krause: quién es el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión

Naturgy explicó el motivo del corte de luz que afectó a Capital y Chimbas
Oficial

Naturgy explicó el motivo del corte de luz que afectó a Capital y Chimbas

Todo lo que tenés que saber de las colonias de verano gratis en San Juan, para unos 30.000 niños y jubilados
Preparativos

Todo lo que tenés que saber de las colonias de verano gratis en San Juan, para unos 30.000 niños y jubilados

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal