Crece la tensión en Gran Hermano: Furia volvió a enfrentarse a Virginia y explotó todo

furia: hice todo bien, tanta envidia me tenes



virginia: no sabes las ganas q tengo de ser como vos boluda, me quiero matar q no soy como vos



furia: estas son unas envidiosas de mierda, no van a llegar a la final. QUE TIRABA



JULIANA AL 9009 pic.twitter.com/9XuVOy875z