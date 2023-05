Confirmado, vuelve Roger Waters: ¿también otro prócer?

Confirmado, vuelve Roger Walters: ¿también otro prócer?

Roger Waters confirmó la noticia más esperada por sus fans: su regreso a la Argentina con su gira de despedida "This Is Not A Drill", el 21 de noviembre en el estadio de River Plate.

El ex Pink Floyd no podía dejar de despedirse de sus fieles seguidores argentinos, con quien desarrolló a lo largo de su carrera un estrecho vínculo. El escenario no podía ser otro que el Monumental, donde dio 9 recitales inolvidables en 2012 en el marco de su gira mundial “The Wall Live”, lo que representó un récord absoluto de cantidad de shows en River en una sola visita para la historia del espectáculo en Argentina –que mantuvo durante diez años–, sumado a los dos shows que dio también en ese estadio con su gira “Dark Side of the Moon” en 2007. Si se trata de quién hizo más shows en River en su trayectoria, con este recital Roger Waters queda en primer lugar junto a los Rolling Stones, quienes hicieron un total de 12 shows en River.

Las entradas para este espectáculo saldrán a la venta primero en una instancia exclusiva para clientes de Santander American Express, a partir del lunes 8 de mayo a las 10 am. Esta preventa estará abierta por 48 hs o hasta agotar stock, lo que ocurra primero, para luego dar lugar a la venta general. El único sitio de venta oficial es All Access. eogers.png Cómo es el show de despedida de Roger Waters El show se plantea cómo altamente conceptual de principio a fin, donde materiales de los discos emblemáticos de Pink Floyd, The Wall, Dark Side of the Moon (que acaba de cumplir 50 años), Animals y Wish You Were Here confluyen con temas más recientes de su carrera solista, incluyendo su estreno más reciente, “The Bar” (2022), para echar luz sobre algunos de los desafíos del mundo en que vivimos. El setlist incluye 20 canciones de Pink Floyd como “Us & Them”, “Comfortably Numb” y “Wish You Were Here”, por nombrar algunas. Las proyecciones acompañan varios temas planteados desde la música, dando lugar a un espectáculo fiel al espíritu detrás de toda la carrera de este músico, compositor y letrista que siempre se involucró con las circunstancias de su tiempo. Waters canta, toca la guitarra, el bajo y el piano, y lo acompañarán sobre el escenario Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo. A sus casi 80 años, nada detiene el poder expresivo y creativo de Roger Waters, y sin dudas su show en River será de los acontecimientos culturales más relevantes del año, así como la última oportunidad de verlo en Argentina. ¿Otro prócer visita Argentina en 2023? Paul McCartney es uno de los músicos en actividad más reconocidos en todo el mundo. La continuación de su actividad como solista luego de formar parte de The Beatles, la banda más emblemática de todos los tiempos, lo han convertido en una figura indiscutida de la música de todos los rincones. paul.png Si bien desde hace meses se viene hablando de su retiro, poco se ha confirmado hasta el momento de esa gira tan esperada. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular una información que ilusiona a sus seguidores argentinos: Flesch confirmó la visita del legendario músico a Brasil para finales de noviembre. Si bien todavía no hay confirmación sobre otros paises de la región, aunque los rumores de fechas en Argentina aparecen cada vez con mayor fuerza. https://twitter.com/itsbuzzctseason/status/1654263575819567110 PAUL MCCARTNEY EN SUDAMÉRICA



Flesch confirmó la visita del legendario músico a Brasil para finales de noviembre.



Todavía no hay confirmación sobre otros paises de la región, aunque los rumores de fechas en Argentina aparecen cada vez con mayor fuerza. pic.twitter.com/7oKW5Jpkva — martineze - información real del primavera sound (@itsbuzzctseason) May 4, 2023

Compartí esta nota en redes sociales:









Suplementos Contenido especial

Temas Roger Waters