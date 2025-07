¿Cómo sigue la salud de Pablo Alarcón?: conocé la propia palabra del actor

“Estoy bien, con el pequeño inconveniente que tuve, un accidente neurológico, pero no fue un ACV. Estoy bien, en plena recuperación y siguiendo con la gira deEs complicado, con Claribel Medina”. Así resume Pablo Alarcón su estado de salud, en diálogo con Teleshow desde su internación en el Instituto Médico de Alta Complejidad.

La voz del actor se escucha serena y optimista. Por su parte, el Instituto en el que se encuentra internado entregó el parte médico del día miércoles 23 de julio. “El señor Pablo Alarcón ingresó a nuestro instituto en la tarde de ayer, fue derivado del Hospital Fernández, donde se le realizaron los primeros estudios tras haber sufrido un episodio de pérdida de conciencia. Actualmente se encuentra clínicamente estable, en plan de completar los estudios diagnósticos que corresponden a estos casos”, precisa el documento firmado por el director médico Edgardo Zimmerman. El diagnóstico inicial descarta un accidente cerebrovascular y coloca el foco en el episodio sincopal que provocó la descompensación.

image

La rápida reacción del SAME resultó clave. Apenas ocurrida la colisión, el servicio de emergencias trasladó de inmediato al actor al Hospital Fernández. Allí, el director Carlos Damin explicó a los medios que los estudios realizados en la guardia permitieron descartar un ACV. “El cuadro que afectó al actor fue, en principio, un síncope. Los signos presentados correspondieron a una baja repentina tanto de la presión arterial como de la frecuencia cardíaca, lo que derivó en un desmayo mientras manejaba”, detalló el profesional para despejar toda duda y llevar tranquilidad al entorno de Alarcón.

El susto inicial se extendió rápidamente en redes y medios, con versiones cruzadas sobre la gravedad del cuadro. Sin embargo, el testimonio directo y las palabras de quienes acompañaron a Alarcón neutralizaron el dramatismo. Claribel Medina, su exesposa y actual compañera de elenco en Es complicado utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y transmitir calma. “Hola a todos, por acá Clari Medina. Mi compañero, amigo, hermano de la vida, Pablito Alarcón, padre de mis hijas Antonella y Agostina, está estable, está fantástico, está en el IMAC”, afirmó en un video. En ese mismo mensaje, agradeció la preocupación de colegas y público en cada ciudad donde la obra subió a escena. “Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha escrito de todas las localidades… Pablo está estable, Pablo está bien”, repitió con énfasis para cerrar el paso a cualquier duda.

El martes, poco antes del suceso que alteró la tranquilidad de sus afectos, Pablo Alarcón participó de un homenaje a su trayectoria artística en la sede de la Legislatura porteña, en el barrio de Monserrat. El reconocimiento reunió a figuras del teatro, la música y la televisión. En las imágenes difundidas se lo vio sonriente, compartiendo charlas y posando junto a autoridades. La noche cayó y, de regreso a casa, el episodio de salud sorprendió al actor cuando se encontraba al volante.

El impacto involucró a cuatro automóviles estacionados en la zona. No se registraron heridos de consideración. La presencia policial y del SAME garantizó una respuesta rápida y eficiente, mientras testigos relataban la secuencia. El propio Alarcón, al recuperar la conciencia, mencionó que no recordaba el instante de la descompensación. Desde el inicio, el círculo íntimo descartó una gravedad mayor y la confirmación llegó más tarde con el parte del equipo médico.

El actor permanece internado a la espera de exámenes diagnósticos, rodeado de familiares, amigos y colegas. Los estudios continúan según protocolo, pero la palabra de Alarcón calma cualquier inquietud. “Estoy bien, sólo quiero agradecer el amor del público y la preocupación de todos”, repite en el cierre de su mensaje. Claribel Medina agrega: “Pablo no está en peligro. Es importante que mis hijas sepan que está todo bien. Gracias al periodismo y a la gente”. La gira teatral de Es complicado prevé su reanudación el 1 de agosto, con Alarcón dispuesto a reencontrarse con el público, tan pronto termine el reposo indicado por los especialistas.

FUENTE: Infobae