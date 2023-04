¿Cómo es la relación entre las mujeres de la Selección?: Oriana Sabatini lo reveló

La actriz y cantante le dedicó un emotivo posteo a la distancia a su novio, el futbolista Paulo Dybala , quien disfrutó de aquellos festejos con sus compañeros durante el amistoso que se organizó contra Panamá. Ella, en tanto, llegó al país apenas unas horas después de aquella emotiva noche. Y lamentó no haber podido estar presente junto a su pareja, a quien sí había acompañado durante la Copa del Mundo, en diciembre pasado. Es que tuvo un evento en Londres (Inglaterra) organizado por una exclusiva marca de relojes que la contrató como figura y ya estaba comprometida comercialmente cuando le avisaron que luego partido podría ingresar al campo de juego para festejar con todo el equipo y sus respectivas familias.

“Estoy contenta de estar en la Argentina de vuelta. Llegué un día después del partido de Argentina. No pude estar en los festejos porque tenía un evento en Londres y a mi novio (Paulo Dybala) le dijeron muy sobre la hora que las mujeres al final podían entrar (al campo de juego) y ya no llegaba de ninguna manera”, explicó la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini en una entrevista en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. Además, mostró con su nuevo look: se hizo flequillo.

Por su parte, agregó que lo acompañó desde el corazón y celebró haber podido estar presente en la fiesta íntima que organizaron para los jugadores y sus respectivas parejas. Y, sobre esa divertida noche de la que se viralizaron distintos videos que grabaron los protagonistas y postearon en sus redes sociales, consideró: “Estuvo muy divertida, todo muy lindo. Un clima de festejo, obviamente, por la felicidad enorme de haber ganado y sé que había ganas de hacer esta fiesta con la familia y demás”.

Oriana también fue consultada sobre la intimidad de la relación de las mujeres de los jugadores y respondió de manera sincera, relajada y derribando cualquier tipo de mito o versión. “Nos llevamos bárbaro. Como que por ahí uno se imagina competencia o mala onda, pero cero. Todas son un amor y tienen re lindos valores, que eso me parece que es lo más importante. Tengo muy buena onda con todas”, aseguró quien está en pareja con Dybala desde el 2018 y con quien actualmente vive en Roma, Italia.

Luego de escucharla hablar, el cronista del ciclo de espectáculos sugirió que la clave era mantener un buen vínculo Antonela Ruccuzzo, esposa de Lionel Messi, y con Jorgelina Cardoso, pareja de Ángel Di María. Sin embargo, Oriana Sabatini fue contundente al desmentirlo buscando desterrar, otra vez, cualquier posible polémica: “No, me parece que no hay status en esos lugares. Eso es algo que lo crea más la gente”.

Por último, fue consultada sobre la llegada de Tini Stoessel al grupo, luego de haber confirmado su relación con Rodrigo De Paul el año pasado. Pero Oriana, una vez más, intentó evitar hacer ninguna declaración que no tenga que ver con ella y sugirió que buscasen a la protagonista. “Se lo vas a tener que preguntar a ella”, dijo la actriz y agregó: “Yo la veo contenta y la pasamos bárbaro”.

