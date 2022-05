Cinthia Fernández escrachó a Matías Defederico por una repudiable acción hacia sus hijas: "Las nenas llorando en la puerta"

La frase "tenemos una buena relación por los chicos" o "Siempre vamos a ser una familia" no aplica para Cinthia Fernández y Matías Defederico . Es que siempre hay un nuevo motivo para pelearse públicamente y en la Justicia.

La panelista de LAM pasó un fin de semana del infierno gracias a una actitud de su ex que hizo llorar a las tres nenas que tienen en común, Charis, Bella y Francesca. Ella, fiel a su estilo, hizo un fuerte descargo en las redes sociales en las que trató de maltratador, violento y abandónico a Matías Defederico . Pero ¿Qué fue lo que pasó esta vez?

Aparentemente, el ex futbolista prohibió el ingreso de Cinthia Fernández al barrio privado donde él vive que es, justamente, el lugar donde las tres nenas van a practicar deportes. El fin de semana, cuando las pequeñas quisieron ir a tomar su clase, no pudieron entrar porque no dejaban ingresar a su madre, intervino la Policía y todo fue drama para las menores.

“Mis hijas llorando en la puerta porque no podían pasar, perdieron su clase, pensaban que llevaban presa a la mamá, la policía destratándome. Se sostenían en la cautelar que yo le puse a él”, detalló Cinthia en sus stories de Instagram.

matias defederico 2.webp Los fuertes mensajes de Cinthia Fernández contra Matías Defederico.

Es que la vedette le puso una medida judicial a Defederico por violencia y eso no le gustó para nada al padre de las niñas. Es por eso que ahora, la panelista de LAM denuncia que tiene que hacer caminar a las pequeñas seis cuadras hasta la entrada del barrio cada vez que Defederico las va a buscar "porque no se le canta llegar hasta la puerta de la casa".

"Ya que él no va a ingresar más por la 'cautelar', algo absurdo ya que primero no estoy en mi domicilio a la hora que las trae ya que estoy trabajando hasta la noche para cubrir lo que él no paga... Además, los abogados tenían un acuerdo para que las nenas puedan ser retiradas y entradas en la puerta de mi casa”, remató Cinthia. El conflicto da para largo y, a esta altura, la salud mental de las pequeñas parece ser lo que menos importa.