Breaking Bad: la película se estrena en octubre

Tras meses de rumores y suposiciones para una película de “Breaking Bad”, Netflix lanzó el tráiler de la película este sábado.

“El Camino: una película de Breaking Bad” estará disponible en el servicio de transmisión el 11 de octubre. La secuela comenzará poco después del final de la serie, que se emitió hace seis años en AMC, y debería responder a la pregunta de suspenso: ¿Qué pasó con Jesse Pinkman?

Aaron Paul, ganador del Emmy, regresa cuando el traficante de drogas se convirtió en fabricante de metanfetamina. Los fanáticos lo vieron por última vez en el final, cuando el narcotraficante Walter White, interpretado por Bryan Cranston, ayudó a rescatarlo de una pandilla que lo obligó a producir la droga ilícita.

Pinkman fue visto entrando a El Camino, alejándose a toda velocidad y atravesando una puerta cerrada.

“Tras su dramático escape del cautiverio, Jesse debe aceptar su pasado para forjar algún tipo de futuro”, se lee en la descripción de Netflix para la nueva película.

El creador de la serie, Vince Gilligan, escribió y dirigió la película. No está claro si Cranston, cuyo personaje murió al final de la serie, aparecerá en la película.

“Vince aplastó absolutamente esto en la página y en la película”, tuiteó Paul el sábado por la noche. “Encantado de que el mundo finalmente vea esta parte de historia de cine”.

En el tráiler, la policía está buscando a Pinkman y las noticias locales han informado sobre las condiciones de su cautiverio.

“No tengo idea de dónde está”, dice un hombre en una sala de interrogatorios policiales. “Y yo, incluso si lo supiera, no te lo diría. Porque he estado viendo las noticias igual que todos los demás. He visto esa pequeña jaula suya en la que lo mantuvieron”.

Cuando el tráiler termina, él dice: “De ninguna manera estoy ayudando a la gente a poner a Jesse Pinkman nuevamente dentro de una jaula”.

El mes pasado, Cranston y Paul se burlaron épicamente de una reunión, solo para anunciar su asociación en una nueva marca de mezcal.

Fuente: CNN