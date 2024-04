Cinco ex Gran Hermano estallaron por el ingreso de Coty y empezaron una guerra contra la producción

Etchegoyen afirmó: “ El ingreso de Coty Romero a la casa destapó la guerra que no pasará a mayores por intereses, pero me consta que hay por lo menos cinco ex participantes que están furiosos con lo qué pasó ayer ”.

El periodista explicó: “¿Por qué no pasará a mayores? Porque obviamente públicamente no se van a quejar, porque siguen trabajando en el canal, pero esto que sucedió ayer provocó una indignación total. He hablado con ex participantes de esta edición que en off me han expresado lo que sienten”.

Y aclaró: “Lo que dicen todos es que desvirtuaron todo con esta injusticia. Ellos creen que el Golden Ticket para reemplazar a Agostina debería haber sido utilizado por uno de ellos y no por una participante de otra edición del reality”.

Etchegoyen cerró el tema con una declaración picante: “Lo que dicen es que obviamente los hilos del programa los maneja la producción, pero sienten que con esto se les fue la mano, no tiene perdón, me decían varios chicos sobre lo que ocurrió, y no se dan una idea la furia que hay con los familiares de estos participantes, ni hablar”.

Embed - La furia de los ex Gran Hermano con la producción tras el ingreso de Coty Romero:"Desvirtuaron todo"

Más críticas contra “Gran Hermano”

María Laura, “La Cata” de “Gran Hermano”, reapareció y habló contra la actual edición del reality show: “Realmente yo me siento bien porque no me hubiese bancado ese mundillo de tanta competitividad y tanta hipocresía, hay cosas que no me gustaron de ese lugar. Vi ciertas cosas y ciertos manejos que no es lo mío, a mi tranquilidad mental no la negocio por nada porque es lo que te llevas en la vida, si vos tenés que matar a alguien para estar en un lugar yo no haría eso, ahora veo cosas del programa que no las puedo creer”.

Y confesó: “En un camarín llegaba alguien saludando y de repente esa misma persona decía ‘Ay, está es insoportable’, me pasó con gente del canal que hoy veo que bancan a Furia, hoy aplauden a una persona que habla de la celulitis y de la gordura. Esa misma gente que está en el panel me mató a mí por un dicho desafortunado que tuve y hoy en día ves a Laura Ubfal aplaudiendo y arengando a una persona que hace cosas terribles”.

La joven remarcó: “A mí me extraña lo de Ubfal, ella defendía mucho a las mujeres y hoy se tatuó a Furia en la espalda. Falta esa imparcialidad en el debate. No veo la coherencia y yo no lo entiendo. Muchos del debate bancaban a Marcos porque era el chico ideal y de pronto hoy aplauden un perfil totalmente diferente, no le veo coherencia. ¿Tanto cambió el público?, ¿cambió un 90%?, creo que ninguno lo puede explicar”.

“Cata” criticando la nueva edición de “Gran Hermano”: