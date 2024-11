Cazzu, Nicki Nicole y La Joaqui se hicieron un mismo tatuaje: mirá

Se trata de un corazón que las artistas se hicieron en sus respectivos antebrazos izquierdos, los cuales juntaron para mostrar a cámara. “ Me siento Marley en Por el Mundo ”, bromeó la cantante rosarina al sostener el micrófono y convocar a sus amigas para que mostraran el diseño. Primero se le unió Cazzu y unos segundos después, La Joaqui. Nicole la ayudó a esta última a correr la manga de su remera y ahí se revelaron los tres tatuajes. “ Retierno ”, definió la rosarina, quien en las últimas horas fue vinculada sentimentalmente al futbolista Enzo Fernández.

El tatuaje que se hicieron Cazzu, Nicki Nicole y La Joaqui para sellar su amistad

El último jueves en LAM (América) insinuaron la posibilidad de un vínculo entre la cantante rosarina y el mediocampista de la Scaloneta, las especulaciones no dejaron de crecer, acompañadas de desmentidas y declaraciones desde el entorno de los involucrados. Todo comenzó cuando Yanina Latorre, en su rol de conductora reemplazante de Ángel de Brito, lanzó un comentario que despertó la curiosidad de la audiencia: “Estarían iniciando un romance el señor Enzo Fernández y la señorita Nicki Nicole”. Según la panelista, el jugador y la artista habrían coincidido por primera vez a mediados de octubre, durante una reunión en un boliche de Buenos Aires durante la fecha FIFA en la que Argentina enfrentó a Venezuela y Bolivia.

Latorre aseguró que, tras regresar a Londres, Enzo habría terminado su relación con la madre de sus hijos para “probar estar solo”. “Algo pasó, le gustó, por ahí se dio cuenta de que le movió el piso y dijo: ‘No estoy bien con Valentina (Cervantes, su exmujer)’”, comentó la panelista, reforzando la idea de que el jugador podría haber tomado distancia de su pareja tras conocer a la cantante. Además, señaló que este supuesto vínculo se habría afianzado cuando Nicki Nicole asistió al partido de la selección contra Perú el pasado 19 de noviembre en La Bombonera.

Desde el entorno de Cervantes no tardaron en hacerse cargo de la versión. Según la mujer de Diego Latorre, la exmujer de Enzo se habría comunicado directamente con él para confirmar los rumores sobre su relación con la rosarina. “Él no se lo negó, le dijo que sí, que la conocía y había estado con ella, pero no le dio detalles”, relató.

La ruptura entre Cervantes y Fernández había sido confirmada previamente, pero esta supuesta conexión con la cantante reavivó la atención mediática. En redes sociales, algunos usuarios acusaron a la cantante de ser la responsable de la separación, especulación que la propia cantante se encargó de desmentir.