Caramelito reconoció la verdad tras su ruptura con Coco Sily

Caramelito arrancó diciendo: “Tendría para contarte que empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil, y que incluso cómo se había dado la circunstancia se sabía. Y digo ‘se sabía’ porque principalmente quienes lo tenían que saber lo sabían. Y, en este caso en particular, hablamos de Coco ”.

Caramelito remarcó que el humorista “siempre supo todo” y supo acompañarla “de una manera amorosa y hermosa”.

Con respecto a la reconciliación con su esposo, la actriz confesó: “Es realidad el tema es que había muchas cosas que seguir hablando, y que la verdad, yo no pensé que tenían posible solución. De hecho, no había tenido solución en ese momento, y hoy estamos reanudando de alguna manera el vínculo y viendo qué se puede arreglar”.

Caramelito afirmó que con Coco mantienen “una excelente relación. De hecho, yo trabajo en la radio que él dirige y para mí es hermosa la relación que tengo con él y la que sigo teniendo con él en lo personal y en lo laboral, porque sería una pena que algo malo o feo se interpusiera porque no sería justo para ninguno de nosotros”.

Qué dijo Coco Sily sobre su ruptura.

El artista afirmó: “Estoy cursando la tristeza normal después de una separación. Caramelito es un amor, es un sol y una persona a la que siempre voy a querer. No hubo ningún inconveniente ni problema ni es de esas separaciones complicadas. Hace poquito tiempo estábamos juntos, pero bueno yo no voy a negar que en ese tiempo descubrí una persona con la cual pensé que íbamos a tener una relación divina. Pero esto no sucedió y bueno, son las reglas de la vida”.