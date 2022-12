Cande Ruggeri salió a defender a su papá de quienes lo destrozaron por criticar a Messi: qué dijo

Es que el ex campeón México 86' no bancó la gestión de Scaloni desde el comienzo y por eso, con el diario del lunes, fueron miles quienes salieron a destrozarlo por no haber apoyado a la Selección cuando debió hacerlo.

oscar ruggeri.jpg

Harta de la situación y de la cantidad de mensajes que odio que recibió, Cande Ruggeri recogió el guante y salió a defender al "cabezón" a capa y espada.

La influencer hizo frente a las críticas a través de Twitter y mandó a todos a callar. Además, los trató de desagradecidos por no valorar todo lo que Oscar Ruggeri hizo por la Selección.

“¡Mi papá dejo todo y más por la Selección! ¡Siempre defendió los colores de nuestra bandera y está tan feliz por esta Selección como toda la Argentina! Dejen de hablar al pedo y celebremos que somos campeones”, dijo la rubia muy enojada.

cande ruggeri 2.webp

Esto, sin embargo, no logró calmar la furia de los hinchas que la atacaron aún con más rudeza y le enviaron duros mensajes a Cande Ruggeri.

“Tu papá habló al pedo, por eso ahora la gente le responde… agua y ajo”, “Salir a defenderlo es confirmar aun más lo que hizo. Cuando criticaba sin parar porque la Selección no ganaba no saliste a decir nada y ahora que se come sus propias palabras lo querés reivindicar”, “¿Tu papá es ese mismo que pedía perder la semis con Colombia en la Copa América? Lo mejor de ser campeones es que ya no lo tenemos que escuchar más lucrar con el 86′”, “Ha tenido palabras muy desafortunadas sobre Scaloni y el equipo. Autocrítica no vendría mal”, le dijeron algunos de sus seguidores.

¿Por qué critican a Oscar Ruggieri?

El problema de Oscar Ruggeri con la Selección dirigida por Lionel Scaloni viene de hace tiempo, cuando la AFA tomó la decisión de poner al DT al frente del equipo nacional.

En ese entonces, Ruggeri participaba de un programa deportivo de ESPN y no se tomó para nada bien esta designación.

El Cabezón dijo que no le convencía Scaloni como entrenador y pidió que la Selección "encare un proyecto serio".