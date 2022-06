Cande Ruggeri mostró la sorpresiva reacción de su padre al enterarse del embarazo

"Voy a ser abuelo. De Candela", fueron las palabras exactas que Oscar Ruggeri usó durante la transmisión del programa que comparte con Pollo Vignolo en ESPN. Al darse cuenta de su error, agregó: “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”.

Tras este desacierto, todos los medios de comunicación hicieron eco de la gran noticia. El periodista de espectáculos, Ángel de Brito, fue una de las primeras personas que compartió la novedad de que Cande Ruggeri cursa un embarazo, por lo que llegó a más personas aún.

embarazo-cande ruggeri.png Cande Ruggeri y su novio con el test de embarazo positivo.

Cande Ruggeri, host de El Hotel de los Famosos, usó la misma rede social donde se viralizó la novedad de su embarazo y expresó como se sentía ante el error público que había cometido su padre. "Lo voy a matar!!!", publicó la joven asegurando que Oscar Ruggeri había arruinado sus planes para dar la noticia.

Luego del pequeño enojo demostrado en las redes sociales, durante un un móvil de Nosotros a la mañana, Cande contó cómo grabaron la reacción de la familia para tenerla de recuerdo. “Yo le conté a mi familia y a la de Nico diciéndoles ´che, saquémonos una foto´, entonces ponía el celu en video para realmente ver la reacción de todos”, relató la mediática que luego dejó mostrar el video en el programa.

En el video se puede ver cómo la madre es la única que presentía el estado de su hija. Teniéndo a todos acomodados para una foto familiar, antes del supuesto click, Cande Ruggeri anuncia a la familia "Estoy embarazada" y su madre grita "¡Yo sabía, te lo juro!". Los demás sólo se muestran atónitos con una mirada fija en la embarazada.

Poniendo el foco en Oscar Ruggeri, su padre y exdefensor de la Selección campeona del Mundial 86, comentó que le costó pero cuando pudo reaccionar fue a saludarla mientras le consultaba a Roma (nieta) si quería un primito o una primita.

"Fue hermoso, de verdad no se lo esperaban, nadie sabía, era algo nuestro", contó la ex participante del Bailando con un tono emotivo. Para cerrar la gran noticia, agregó “Tenía ganas que haya un nuevo integrante en la familia, un nuevo bebito. Yo me llevo súper bien con mis hermanas, es una familia que estamos el uno para el otro siempre y sé que con este bebito va a ser así. Y sé que mi emoción y la de Nico es la de ellos. Todos los días me mandan mensajes, a nada de bloquear a todos”.