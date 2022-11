Camila Homs, Benjamín Vicuña y un beso volador que levantó sospechas: el video

Los dos son lindos y están solteros. Benjamín Vicuña acaba de terminar su relación con Eli Sulichin y Camila Homs está en un momento bastante raro con Charly Benvenuto al que no quiso calificar como novio y le dice más bien "mi acompañado". Raro.

El notero estaba entrevistando a Camila Homs cuando por fuera de cámara pasó Benjamín Vicuña. "Nos vemos, adiós", se la escucha decir a la ex de Rodrigo De Paul. "Muy ruidoso ese beso que te tiró Vicuña", acotó el notero y todo fue caras.

Camila comenzó a sonrojarse y a reírse sin saber muy bien qué decir. Había quedado en evidencia la charla. “Estoy acompañada, y muy bien”, dijo la modelo al notero.

SOCIOS DEL ESPECTÁCULO - PROGRAMA 03/11/22 - ¿QUÉ PASA ENTRE BENJAMÍN VICUÑA Y CAMILA HOMS?

Camila Homs habló del recital de Coldplay donde se econtró a Tini

Otra de las preguntas obligadas del cronista fue para saber qué había pasado en el recitarl de Coldplay donde Camila Homs se encontró con Tini Stoessel arriba del escenario. La rubia no sabía que la actual pareja de De Paul estaría cantando con Chris Martin.

“Me pareció raro encontrármela a ella en un recital de Coldplay, pero todo bien. Igual no sentí que fuera un cruce, ella ni se habrá enterado de que yo estaba. Eran 60 mil personas y fue súper casual. Yo no sabía que iba a ir. Me tomó de sorpresa”, dijo la joven.

Sin embargo, parece ser que todo está solucionado entre la ex pareja y ella lo dejó muy claro. . “El tema está recontra superado. Están juntos. Me parece perfecto. Se ven bien y está todo bien”, remarcó.