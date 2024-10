Cami Homs abrió su corazón en Bake Off famosos y habló de su separación: qué dijo

hq720.jpg

La revelación de Camila Homs sobre su separación en Bake Off Famosos

"Sí, así te veo. En la vida siempre hay revancha”, comentó la empresaria haciendo referencia a su actual relación. De igual manera, Homs le devolvió a Wanda: “Vos lo sabés”. Fue entonces cuando Elián Ángel Valenzuela, nombre real de L-Gante, expresó: “Nosotros tuvimos las peleas muy expuestas, las separaciones, las discusiones”.

Entonces, Wanda aprovechó la situación para destacar cómo Homs había afrontado su ruptura con Rodrigo De Paul: “¿Sabés lo que me encanta de ella? Que a pesar de que le han roto el corazón y fue público y terrible, el amor propio. Ella se la bancó. Lloraste un montón seguramente en privado”.

Sensibilizada por el recuerdo de esos días de sufrimiento, la participante contó cómo atravesó ese momento de su vida: “Soy de encerrarme. Si quiero llorar que no se entere nadie, me la trago y me las arreglo. En casa tampoco podía llorar mucho porque estaban mis dos angelitos. Me mataba si veían que a mamá se le caía una lágrima. Ellos me dieron la fuerza para salir y acá estoy, súper bien”, declaró la modelo que es madre de Francesca y Bautista.