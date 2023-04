Cacho Garay fue liberado tras el pago de una millonaria fianza

Cacho Garay habló en exclusiva con C5N y apuntó contra su pareja: “No puedo relacionar lo que dice con la vida que nosotros llevábamos juntos. Ni en una borrachera podría haber cambiado tan abismalmente. Mi mujer hoy es alguien que no conozco”.

El humorista negó haberse peleado con su pareja: “Bajamos la función porque me tenía que operar. Le comunico a ella el sábado a la noche y ella no quiso hacer la segunda función porque no se sentía bien. Yo tenía que viajar para hacerme los últimos estudios. Ella se quedó en el hotel de Carlos Paz, le hice una transferencia de dinero y el lunes me encuentro con eso”.

Sobre la tenencia de armas de fuego, Cacho Garay aseguró: “Yo no sé cómo funcionaban. Eran dos escopetas viejísimas que estaban puestas de adorno donde ella las había puesto. Si hubiéramos sabido que funcionaban no las hubiéramos tenido, ni le hubiera permitido a ella que las manipulara”.

Respecto a su otra ex, madre de su hijo y quien habría hablado con Verónica para solidarizarse con ella, el artista dijo: “Es una excelente madre, pero como pareja no funcionábamos y me extraña que hayan hablado porque se detestaban”.

La entrevista completa a Cacho Garay en C5N:

EXCLUSIVO en C5N: HABLA "CACHO" GARAY tras la DENUNCIA de VIOLENCIA

La denuncia contra Cacho Garay por Violencia de Género.

Verónica Macías Bracamonte, la pareja de Cacho Garay, denunció que, durante los últimos 13 años, recibió amenazas y abuso por parte del artista.

Tras realizarse la denuncia correspondiente, la Policía allanó la casa del humorista y secuestraron un machete de hierro con hoja de 40 cm de largo, un hacha con hoja de hierro, y cinco armas: dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido.

Verónica fue llevada a un refugio para mujeres víctimas de la violencia de género, donde le dieron un botón antipánico para protegerse.

Cacho Garay recuperó la libertad tras pagar la fianza, pero no puede regresar a su casa, ya que la Justicia le impuso la exclusión del hogar. En esa vivienda se encuentra hoy su ex, Macías Bracamonte.