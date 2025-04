Bombazo: Wanda Nara y L-Gante se cruzaron en vivo tras la separación, qué se dijeron

“Se habló de mudarnos juntos, el día antes de separarnos fuimos a ver una casa, hablamos de casamiento. Vimos una que estaba por adquirir Wanda, que estaba ultra buena y la felicito porque son cosas que a mí también me gustaría llegar”, contó acerca del estado de su relación antes de la separación. No es menor recordar que Elián tiene 25 años recién cumplidos y Nara tiene 38 por lo que las panelistas quisieron saber si la diferencia de edad fue un factor determinante: “Esa diferencia de edad no me afectó mucho porque me creo alguien capaz de encajar, nunca tuve miedo de eso y siempre fui improvisando con todo lo que me choco”.

Tras esta respuesta se dio el cruce en vivo con la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) que estuvo por medio de una llamada telefónica. “No volvimos a hablar. Lo quiero saludar porque sé que está con Jami y los quiero un montón, él sabe que lo quiero un montón, a su familia, a sus amigos, a su manager, a toda la gente que lo rodea. Lo que dije: a Elián lo sigo cuidando, por ahí a veces no habló con él, pero estoy en contacto todo el tiempo con Maxi, con Lourdes, con su mamá y con sus hermanos”, comenzó diciendo la empresaria mientras su expareja escuchaba atentamente.

“Para mí el amor es cuidado. Cuidar a la otra persona, eso lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo”, agregó la hermana de Zaira y la respuesta de L-Gante no tardó en llegar: “Tiene razón en todo lo que dijo. Creo que ambos nos deseamos lo mejor en todo, sea algo que nos beneficie o no en la relación, siempre nos vamos a desear lo mejor y creo que ella lo sabe y yo lo sé. A través de lo que es el amor, todavía lo estoy descubriendo porque soy joven”.

Al escuchar esto, Ludueña no dudo en consultar por una posible reconciliación y el cantante de RKT no descartó la idea: “Hay chance para todo. No cierro la puerta a una reconciliación, lo aprendí de ella”. Si bien sus declaraciones abren la puerta a una nueva apuesta a amor, no tardó en tirarle un palito a los dichos en su nota de LAM (América TV). “Lo vi en la nota, que pase el tiempo que pase, como los papás de Mauro”, respondió el cantante sobre las declaraciones que había dado Wanda acerca de una posible reconciliación con Mauro Icardi.

Al oír el nombre de su expareja, habló de su separación y el apoyo que sintió por parte del músico: “Elián sabe lo que a mí me costó mi separación, yo también sé de sus historias pasadas, la relación que tenemos es muy linda y muy diferente a cualquiera de las que tuvimos, creo que arrancó como una relación de amistad”. Y agregó: “A veces le cuento cosas a mi psicóloga de Elián y me dice ´Cómo vos podés saber una cosa así de tu pareja´ y le decía que él me cuenta todo, me contaba todo y sé un montón de cosas de él, a veces es bueno y a veces es malo“.

Wanda tampoco descartó una tercera vuelta al amor: “El futuro no se sabe. Yo sé lo que quiero para mi presente, para mi vida y también entiendo su edad, su trabajo, la noche, él es de Boca, yo soy de River, a él le gusta el alcohol, yo tomo una copa”. Esto generó la pregunta de la conductora sobre qué quiere para su presente y con mucha honestidad la presentadora respondió: “La verdad que estoy bien sola, pero sé que quiero formar una familia nuevamente, una casa, una estabilidad emocional para mis hijos, una seguridad, una tranquilidad”.

Uno de los puntos de conflicto entre la pareja fue la noche, el hecho de que Valenzuela trabaje de boliche en boliche y la influencer no dudó en marcarlo: “Nunca me gustó la noche, siento que trae cosas buenas para el momento, para divertirte, pero al otro día cuando te levantas te sentís vacío si no tenés un hogar o una familia. Nos separamos en Pascua”.

Antes de que anunciaran su ruptura comenzó a circular un video del cantante en una disco muy cerca de otra mujer y, al parecer, esto también habría generado un problema en la pareja. “Justo me habían llegado unos videos de Elián, entonces dije ´Estamos en presentes diferentes´y como lo quiero un montón, si él tiene muchas cosas para vivir quiero que lo haga“, explicó la expareja de Icardi. Ante la mención de los videos, el cumbiero le pidió que aclare que tomaron la decisión antes de que esto llegue a sus oídos, pero Wanda no dio el brazo a torcer: ”Tengo dos videos, uno del viernes y otro del sábado”.

Y cerró: “Es muy difícil, creo que los dos estamos un poco enojados. Es una de las personas más maduras que conocí, si no no hubiera estado con él“.

