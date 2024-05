Bizarrap anunció la session 60 con un video a pura súper producción: quién colaborará con él

Con algo de duda, el joven pregunta: “A ver, ¿con quién?”. A partir de entonces, su compañero intenta convencerlo de que el camino al éxito es utilizando la inteligencia artificial como herramienta. “Tranquilo, confiá en mi, escuchame, es el futuro”, dice al abrir una puerta secreta tras mover el premio Latin Grammy, a canción del año, que el productor ganó por la “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″.

Mientras le muestra los dispositivos de última generación, el empleado busca seducirlo para que acepte: “Con la inteligencia artificial podemos hacer música con quien queramos. ¿Entendés? Con quien quieras. Taylor (Swift), Justin (Bieber), Dua (Lipa), ¿con quién querés? A ver, ¿con quién car…querés?”. Así, el productor pide escuchar una versión con la intérprete de “Treaning Season”.

A partir de ese momento, Bizarrap navega entre diferentes sensaciones. Sin embargo, su mayor preocupación es saber quién hizo el beat. “¿Qué importa el beat? No son solo voces. Ya no necesitamos ni a los músicos de verdad. Es más, si vos querés, no trabajás tampoco”, le afirmó su compañero. Al escuchar esa respuesta, el productor se enfurece, lo que desata una pelea que desemboca en destrozos y golpes, los cuales terminan incendiando el lugar. Horas más tarde, cuando el joven se encuentra sentado en la calle, se ve vencido por su propia curiosidad y toma uno de los visores de inteligencia artificial para descubrir el talento detrás de su nueva colaboración.

Al ponerse el dispositivo, Bizarrap descubre a Lismar, quien se acerca y canta un fragmento de una canción. El cortometraje, fue dirigido por el propio Bizarrap y el cineasta argentino Armando Bo, ganador de un Premio Óscar

¿Quién es Lismar?

Lismar, también conocida en el mundo de la música como “Elvira Montana”, es una de las caras nuevas del movimiento urbano. La joven, oriunda de República Dominicana, supo llamar la atención por su increíble habilidad para rapear en doble tempo, algo que hace mucho no se escucha.

Patricia Lismary Fernández Soto, de 18 años, nació en el barrio Los Mina y empezó su carrera musical hace dos años. Desde entonces, demostró que el Rap, Trap, y el Drill, son sus géneros predilectos. La nueva colaboración del argentino promete romper esquemas y establecer nuevos estándares en la industria.

FUENTE: Infobae