Benjamín Vicuña llamó a Wanda Nara: qué le dijo

El panelista agregó: “Benjamín Vicuña la consoló a Wanda, le dijo ‘Eugenia es así, no te preocupes’, estuvieron como media hora hablando”.

Tras escuchar la revelación de su compañero, Laura Ubfal explicó un detalle fundamental: “Lo que unió a Wanda y Vicuña fue la foto de los chicos de ambos”.

Más datos sobre el enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez

En LAM, el programa de Ángel de Brito, dieron detalles muy picantes sobre el enojo que el actor tiene con su ex mujer. Pepe Ochoa reveló: “Bueno, Vicuña está odiado a otro nivel, no le quiere devolver a los hijos, a ese nivel. Viste que Vicuña está ahora en Chile. Dos cosas, primero esto que se está enterando por Yanina Latorre y después, ¿recuerdan el tema de lo que sucedió en el aeropuerto? Que no tenían los permisos para que embarcaran los nenes rumbo a Chile”.

El periodista agregó: “Lo que a Benjamín le molestó en ese momento, y este dato es hermoso, es que Eugenia, a la persona que llamaba para que le mande o le traiga los documentos, era a Mauro Icardi. Bueno, estaban en la casa de la isla de Nordelta, entonces a Benjamín se lo llevaron a los demonios porque decía: ‘Más allá de que te lo olvides (los papeles) que lo puedo entender, por qué estás llamando a Mauro Icardi para que o lo traiga él o me los mande”.