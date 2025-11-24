lunes 24 de noviembre 2025

Bandana regresó a los escenarios para festejar sus 25 años de carrera con un show impresionante

El cuarteto pop volvió a las tablas con entradas agotadas y una puesta que recuperó su estética original sin ignorar el contexto reciente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las chicas de Bandana volvieron a disfrutar de un escenario.

Bandana volvió a presentarse este domingo por la noche en el boliche Moscú, en la Costanera porteña, donde las cuatro integrantes —Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha— ofrecieron un show especial por sus 25 años de carrera.

El público agotó las entradas y celebró un reencuentro que había generado expectativa durante todo el fin de semana.

Embed - Lowrdez on Instagram: "GRAXXX @valeriagastaldi @virginiadacunha @lissavera #Bandana @latm.35 @ferhaidar @carla17.11 @battistamina @pepidulceok @tommymunozdj @viveenarte @rominasosa"
View this post on Instagram

Un regreso esperado: hits, estética renovada y un público que acompañó

El show formó parte de la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz, y funcionó como antesala del aniversario del grupo surgido de Popstars en 2001.

Desde temprano, las redes de las integrantes mostraron ensayos, maquillaje, recuerdos y mensajes de entusiasmo, con Lowrdez repitiendo su es hoy como anticipo del clima que se viviría en Moscú.

https://www.instagram.com/reel/DRbMZIijlMF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

La apertura combinó 12 horas con Sweet Dreams y dio paso a una seguidilla de clásicos como Maldita Noche, Muero de Amor, Guapas, Nadie Como Yo y un final en alto con Llega la Noche.

Las fanáticas y los fanáticos, muchos de ellos seguidores desde 2001, respondieron con euforia a cada canción y celebraron la fidelidad de las coreografías originales, ajustadas con algunos cambios pero ejecutadas con precisión.

Entre las polémicas recientes y la complicidad en escena

En los últimos meses, las tensiones internas habían quedado expuestas tras la situación de violencia de género que atravesó Lowrdez y la denuncia posterior de Lissa.

Sin embargo, lo que se vio en el escenario fue unidad, abrazos, miradas cómplices y profesionalismo, con las cuatro dejando cualquier conflicto fuera de la pista.

FUENTE: Todo Noticias

