Bake Off Famosos: quiénes son las dos finalistas

Las tortas que definieron a las finalistas de Bake Off Famosos.

Verónica Lozano, Cami Homs y Cande Molfese entraron a la carpa de Bake Off Famosos con la respiración contenida. No era un día más: la gran final comenzaba, y el desafío que las esperaba no era menor. Una torta encastrada, una creación que mezclaba la precisión matemática con la delicadeza del arte pastelero, sería la primera prueba técnica que definiría quiénes merecían un lugar en el último duelo creativo.