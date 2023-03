"Ayuda": el desesperado pedido de una ex de Marcelo Tinelli

La mamá de Cande y Mica Tinelli escribió en su cuenta oficial de Instagram: “Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio, les pido si alguien me da algún trabajo”. Pero Soledad Aquino no se quedó solo con eso y apuntó contra Marcelo Tinelli.

La mujer denunció: “(A) mi ex le pido hace 20 años y no tiene, no me puede ayudar. Mis hijas tampoco... tienen muchos gastos ¡Así vivo esta tristeza tan profunda que les pido ayuda (para) de lo que sea trabajar! Gracias, los amo”.

soledad.png

Lo que llamó mucho la atención es que, apenas unos minutos después, Soledad Aquino borró el mensaje. Esto generó la sospecha de que la ex mujer de Marcelo Tinelli podría haber sido hackeada. La cuenta especializada en espectáculos, @gossipeame guardó una captura del posteo y afirmó que Marcelo Tinelli le había dado un “Me gusta” al pedido de su expareja.

Lo único que se conoce de Soledad Aquino es que, tras un fugaz paso por la televisión como conductora, probó suerte en una serie de proyectos empresariales, lejos del mundo del espectáculo.

En mayo del año pasado, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron tras nueve años en pareja y recién ahora Candelaria Tinelli se refirió la ruptura del vínculo entre su padre y la modelo.

Consultada por Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 10.30) por cómo veía al conductor televisivo tras la separación, la influencer fue categórica: "Lo veo bien. Lo veo hasta incluso fachero con el rubio. Se apendejó. Creo que lo veo más él de lo que era antes y eso me pone re contenta...".